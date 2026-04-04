"Если Прибалтика поможет помогать "х@хлам", мало не покажется. Страны, которые будут пропускать дроны ВСУ, должны получать "ответку" - заявил Лебедев, используя матерные слова. Опубликованный в соцсети ролик раскритиковали в комментариях.

Артемий Лебедев арендовывал офис в Старой Риге на улице Аудею, а также долгое время посещал Ригу и даже жил в латвийской столице. Кроме того, до начала войны РФ в Украине у Студии Лебедева была дача в Юрмале, где неоднократно отдыхал сам Артемий и совладельцы студии.

Артемий Лебедев, российский дизайнер и блогер, включен в «черный список» Латвии с 18 октября 2024 года, что запрещает ему въезд в страну на неопределенный срок. Решение принято МИД Латвии, в частности министром Байбой Браже, на основании закона об иммиграции из-за угрозы государственной безопасности.