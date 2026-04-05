18-летняя Лида, дочь знаменитой певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), прославившаяся своими смелыми и необычными образами, в рамках шоу Out Of Talk расставила все точки над "i" относительно слухов о её наркозависимости. Музыкантка, выступающая под творческим псевдонимом Ray, категорически опровергла любые домыслы о пристрастии к запрещенным веществам. Она ясно дала понять, что никогда бы не пошла на такой шаг. "Говорили, что я наркоманка. Я категорически против наркотиков, особенно химии и галлюциногенов. Меня это обижает, потому что я очень против. Я просто самовыражаюсь, а не употребляю", — твердо заявила Лида.

Отношения с мамой

Лида также поведала о своих творческих взаимоотношениях с мамой. Хотя она редко напрямую советуется с ней по поводу своих музыкальных идей, мнение Глюкозы всегда имеет для неё большое значение. "Она слышит финальные треки. Мы просто нечасто пересекаемся, поэтому пытаемся говорить не о работе. Мы максимально друг друга поддерживаем", — с теплотой отметила девушка.

Сложности в отношениях с отцом

В ходе беседы на шоу, Лида затронула и личные аспекты своей жизни. Она призналась, что в прошлом её отношения с отцом были довольно натянутыми, но со временем им удалось найти общий язык и гармонию. "Мы долгое время выстраивали границу отца и ребёнка и продюсера и артиста. Сейчас мы в идеальном месте, где есть рабочие дебаты. В конце концов, решение-то за мной!", — с улыбкой рассказала дочь Глюкозы.

Победа над расстройством пищевого поведения

Кроме того, Лида откровенно вспомнила один из самых трудных этапов в своей жизни — борьбу с расстройством пищевого поведения. "Мне кажется, я была глубоко в РПП. Это было очень тяжело, у меня тогда сил не было, потому что я не ела, не спала, просто работала. Я из этого выбралась, всё хорошо, я очень рада", — поделилась она, с гордостью отметив, что смогла набрать мышечную массу и теперь полностью довольна своим телом.

Скандалы вокруг Глюкозы

Не стоит забывать, что подозрения в адрес Лиды не возникли на пустом месте. Многое из этого было спровоцировано громкими скандалами, в которые угодила сама Глюкоза. В 2024 году певицу задержали в Шереметьево, когда полицейский посчитал, что она находится под воздействием запрещенных веществ. От медицинского освидетельствования Наталья отказалась, за что была оштрафована. Ранее, на концерте в Красноярске, её поведение вызвало широкий резонанс: она использовала нецензурную лексику, непристойно жестикулировала и с трудом держалась на ногах. Позднее Глюкоза объяснила своё состояние побочным эффектом от антидепрессантов, которые она принимала после утраты бабушки, а также намекнула на причастность своего бывшего продюсера Максима Фадеева к истории с задержанием, с которым у неё давние разногласия. Фадеев, в свою очередь, заявил, что "подождёт внутреннего расследования Чистякова".

Примерно в тот же период Глюкоза радикально преобразила свой образ: осветлила брови, сделала смелую короткую стрижку и стала чаще появляться на публике в весьма откровенных нарядах. Учитывая, что Лида сама является публичной личностью и активно развивает свою музыкальную карьеру, все эти скандалы неизбежно бросили тень и на неё. Её собственный экстравагантный стиль — броский макияж, необычные наряды — лишь усиливает подозрения в социальных сетях, где её обвиняют в том же, в чём ранее уличали мать.

Личная жизнь Лиды

Лида является старшей дочерью Натальи Чистяковой-Ионовой и бизнесмена Александра Чистякова; у неё также есть младшая сестра Вера. В предыдущих интервью она уже делилась, что, помимо борьбы с РПП, ей пришлось столкнуться с серьезными психологическими трудностями. Совсем недавно общественности стало известно о её романтических отношениях с мужчиной, который старше Лиды на десять лет.

