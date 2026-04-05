Никола Пельтц, супруга 27-летнего Бруклина Бекхэма, который, как известно, недавно разорвал связи с собственной семьей, похоже, решила продолжить "игру" и подразнить свою свекровь через социальные сети. Несколько дней назад 31-летняя актриса выложила в Instagram фото, где она демонстрирует впечатляющий шпагат, и это тут же было воспринято фанатами как открытый вызов Виктории Бекхэм.

На снимке Никола предстала в стильном черном худи и коротких шортах, сидя в идеальном поперечном шпагате, при этом на ногах у нее балетные пуанты. Этот кадр был сделан во время её усердной четырехмесячной подготовки к роли балерины в предстоящем фильме "Прима", что, безусловно, свидетельствует о серьезных актерских амбициях Пельтц. Однако интернет-сообщество разглядело в этом фото нечто гораздо более интригующее: очевидную "шпильку" в адрес Виктории Бекхэм. Ведь именно Виктория годами славилась своей "коронной" позой с высоко поднятой ногой, регулярно демонстрируя свою невероятную растяжку на различных мероприятиях и в шоу. Ее фирменная позиция даже породила собственный хэштег в Instagram: #VBPose, и в свое время вдохновила множество поклонников на участие в популярном челлендже.

Сторис Николы Пельтц.

Виктория Бекхэм.

"Избалованная девчонка, завидующая свекрови", — прокомментировал шпагат Пельтц один из пользователей. "Она пытается переплюнуть свою свекровь", "Шпагат против свекрови", "Это явная отсылка", — активно обсуждают в социальных сетях.

Не первая провокация

Впрочем, это далеко не первый случай, когда Николу подозревают в попытках тонко, но ощутимо "уколоть" свою знаменитую свекровь. Ранее актриса уже позволяла себе использовать в своих публикациях фразу "we love you so much" — это фирменная подпись Виктории. Более того, она неоднократно копировала узнаваемые образы Бекхэм: от белого халата с полотенцем на голове и идеально гладкого боба до культовой кожаной куртки Dolce & Gabbana из 90-х.

Корни конфликта: Бруклин против родителей

Стоит напомнить, что еще в январе 2026 года Бруклин Бекхэм публично заявил в социальных сетях о своем нежелании поддерживать связь с родителями. Он обвинил их в чрезмерном контроле, а свою мать — в том, что она испортила их с Николой первый свадебный танец и в самый последний момент отказалась шить наряд для невесты. "Она очень неподобающим образом танцевала со мной на глазах у всех. Я никогда в жизни не чувствовал себя более неловко и униженно", — откровенно написал он о поведении матери. С тех пор Бруклин и Никола обосновались в Лос-Анджелесе, где, по словам его супруги, он прекрасно адаптировался в ее семье: отец Николы, миллиардер Нельсон Пельтц, принял его "как родного сына".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.

Бекхэм и Никола Пельтц.

Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм, Никола Пельтц и Дэвид Бекхэм

Более того, Бруклин пошел на радикальный шаг, заблокировав своих родителей, братьев и сестру во всех социальных сетях, и теперь настаивает на общении исключительно через адвокатов. Однако, несмотря на столь острый конфликт, Дэвид и Виктория Бекхэм не упустили возможности публично поздравить сына с днем рождения. Интересно, что братья и сестра Бруклина, в отличие от него, не поддержали его в противостоянии с родителями.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм.