Лондонские матери массово начали употреблять шоколад с наркотиком 0 313

Lifenews
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лондонские матери массово начали употреблять шоколад с наркотиком
ФОТО: Unsplash

Daily Mail: британские матери массово начали употреблять шоколад с наркотиком.

Матери в одном из престижных районов Лондона (Великобритания) массово начали употреблять шоколад с псилоцибиновыми грибами, которые в Латвии внесены в список наркотических средств. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Репортер издания утверждает, что на одной из детских площадок она заметила нескольких мам с дизайнерскими сумочками и безупречными прическами, которые выглядели подозрительно рассеянными и мечтательными. Одна из них сообщила ей, что «все мамы из Кенсингтона регулярно лакомятся шоколадом с псилоцибином: на детских встречах, днях рождениях и даже на собраниях родителей». По словам собеседницы, она и ее подруги практикуют микродозинг, позволяющий им «добиться эффекта духовного единения».

На следующий день автор статьи рассказала об этом своему парикмахеру, на что та ответила ей, что «все едят шоколад с грибами», а редактор просто «отстала от жизни».

В Великобритании псилоцибин, считающийся мощным галлюциногеном, не легализован и относится к наркотикам класса А — веществам, считающимся наиболее опасными, за хранение которых грозит тюремный срок.

#Великобритания #шоколад #наркотики
