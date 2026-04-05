Москва создает условия для народного бунта в России - аналитик

Дата публикации: 05.04.2026
Советский и американский ученый Сергей Лопатников считает, что российские власти вероятно создают условия для народного бунта - по аналогии, как это происходило накануне распада СССР. Цель "доказать массе, что в Кремле - враги народа и сумасшедшие. И с этим пора кончать", высказался аналитик.

Профессор Лопатников пишет: "Я совершенно перестал ощущать, что происходит в России в 20-е годы XXI века. 20-е годы XX века - понимаю, а 20-е годы XXI века - нет.

Я уже писал - я подозреваю, что блокировки Интернета (к которой, на сколько я понимаю в колбасных обрезках, страна по большому счету не готова) имеют ту же цель, что горбачевская антиалкогольная компания конца восьмидесятых. А именно "доказать" массе, что в Кремле - враги народа и сумасшедшие. И с этим пора кончать...

Причем сегодня ситуация хуже: ограничение алкоголя - это удар по (сомнительному) удовольствию. Ограничения на Интернет - это конкретный удар уже по рабочим местам и, стало быть, карману. Причем, по карману "передового класса" - в отличие от "могу копать".

Я понимаю идею. Не понимаю исполнение - если не считать, что цель - создание условий для бунта."

Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США.

Читайте: Продукты-пустышки: почему качество товаров питания снижается с каждым годом - аналитик

#протесты #СССР #интернет #Россия #политика
