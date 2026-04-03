Профессор Сергей Лопатников пишет, цитата: "Вот интересный нюанс. Я, когда рассказывал о США, неоднократно писал - что фрукты-овощи в США - абсолютное, условно-съедобное ГОВНО. "Говно" - всеми большими буквами.

Я, например, - любитель яблок и в России, в сезон, ел яблоки как слон - в буквальном смысле ведрами. И потом, привезешь ящик антоновки с дачи - вся московская квартира пропитывается яблочным духом.

В США - яблоки это такая "древесина", сверху - с пластиковой раскрашенной дубовой шкурой (я бы сказал, коркой) без запаха и либо слегка сладкая, либо слегка кислая. В США я на на них даже и смотреть перестал. Я, все-таки, не жук-древоточец, чтобы деревяшками питаться.

В практическом смысле эту древесину можно использовать только при готовке - в яблочном пироге (американские - с диким количеством корицы, которая заменяет отсутствие яблочного духа и вкуса) - или при приготовлении утки в духовке. Поэтому я отношу их к категории овощей, наряду с картофелем.

То же относится к огурцам, которых существует ровно 1 (один) вид - так называемые "салатные", длинные как банан переросток и практически безвкусные - так, водичка, с намеком на огуречный запах. Туалетный дезодорант - и тот вкуснее пахнет.

И к помидорам, и к черешне.

За последние десяток лет уже и апельсины, и мандарины, испортились. Флоридские были очень вкусными. Но прошла какая-то напасть, деревья погибли и их заменила очередные полупластиковыае изделия. Ну и еще два, редко три вида винограда, который иногда даже и полусъедобный попадается.

С болью вспоминаю ташкентские рынки с их десятком видов винограда, офигенными дыням... Да и про родную подмосковную дачу с крыжовником, черноплодкой, настоящей вишней, которой в США нет как класса, папировкой, мельбой, антоновкой, пупырчатыми огурцами и как-то само собой задумываешься: "ПОЧЕМУ"? А ответ прост: "Рыночек порешал".

Я интересом выяснил, что на западе КНИГИ посвящены изучению и экономическому обоснованию этого феномена.

При "оптимизации культур", особенно методами генной модификации, последнее, на что обращалось внимание - это вкусовые качества. Оптимизация шла исходя из следующих параметров:

устойчивость к вредителям

продолжительность хранения (год - нормалек!)

синхронность вызревания и стандартный размер и вид плодов.

А вкус? - "Гномики" и так сожрут. Не знает - не хочет.

Кстати, к цветам это тоже относится. Вид есть - запаха нет. Магнолия - та самая магнолия, одно дерево которой в Геленджике по запаху можно найти на другом конце города (небольшое преувеличение) в США не пахнет вообще. Розы - без запаха. сирень - где есть - без запаха... Да, рыночек вот порешал.

Это пример еще одного изученного в экономической литературе феномена, о существовании которого, "рыночники" умалчивали: рынок ВСЕГДА приводит к ухудшению качества до предела. Это очень интересный эффект: дело в том, что потребитель, будучи непрофессионалом, не фиксирует малое ухудшение качества. Нот оно позволяет снизить цену так, что прибыль все равно растет. В результате качество убывает быстрее, чем "уменьшающаяся" цена.

Единственное, что этому может противостоять - государственные стандарты. Но их в привычном для СССР смысле нет. Некоторая регуляция есть. Она замечательна. Например, Стандарты состава (“Standards of Identity”). Они Устанавливают, что продукт должен содержать, чтобы называться определённым образом.

Например - цитирую - 21 CFR §131.110 — Milk определяет, что молоко — это продукт, полученный от коров, с определённым составом. А то мало ли что корова производит. Не перепутать бы на вкус. Ну, типа, яблоки - это это то, что производится яблонями, а не пчелами. Так и живем.

P.S. Тут знакомая узбечка - недавно из Узбекистана, - рассказала, что в Ташкенте всё-то же самое: узбекские фрукты куда-то продают, а магазины завалены тем же... продуктом, что и в США."

Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США.