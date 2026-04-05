Дата публикации: 05.04.2026
29-летняя Нара Баптиста, нынешняя спутница Венсана Касселя, проводит время в Бразилии, наслаждаясь отдыхом без своего знаменитого партнёра и маленького сына.

Нара Баптиста, 29-летняя спутница жизни знаменитого актёра Венсана Касселя, не так давно порадовала своих поклонников новыми кадрами, сделанными во время беззаботного отдыха. На снимках, которыми она поделилась в социальных сетях, девушка запечатлена в компании подруги, наслаждающейся вечером в уютном ресторане.

Это первый раз за долгое время, когда Нара показала, как проводит время вдали от своего возлюбленного, звёздного актёра Венсана Касселя, и их годовалого сына Каэтано. Один из кадров особенно привлёк внимание публики: на нём Баптиста предстаёт в элегантном комбинезоне с полностью открытой спиной, демонстрируя свою безупречную фигуру.

Нара Баптиста

Едва Нара опубликовала эти снимки в облегающем наряде, как её подписчики тут же начали проводить параллели с Бьянкой Цензори, известной своей любовью к подобным смелым образам.

История любви с Венсаном Касселем

Нара Баптиста уже третий год строит отношения с голливудской звездой Венсаном Касселем. Несмотря на внушительную 30-летнюю разницу в возрасте, именно эта молодая женщина, по слухам, помогла Касселю залечить раны после болезненного расставания с его предыдущей женой, Тиной Кунаки, и её предполагаемой измены.

В их союзе на свет появился Каэтано – первый сын актёра. До этого у Венсана были исключительно дочери: Дева и Леони, рождённые в браке с Моникой Беллуччи, а также Амазони от Тины Кунаки.

Предыдущие браки актёра

Перед тем как встретить Нару, Венсан Кассель был женат дважды. Его первый, легендарный брак с Моникой Беллуччи завершился разводом в 2013 году. Спустя пять лет актёр снова связал себя узами брака с моделью Тиной Кунаки, которая была моложе его на 29 лет. Однако и этот союз продлился всего пять лет, после чего супруги объявили о расставании. По информации инсайдеров, основной причиной разлада стала неверность Кунаки.

