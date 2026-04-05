Певица Слава поделилась редким и трогательным кадром с обеими дочерьми — и неожиданно заинтриговала поклонников личным признанием.

У 45-летней артистки двое детей от разных отношений. Старшая дочь Александра родилась в браке с Константином Морозовым, а младшая Антонина — в союзе с бизнесменом Анатолием Данилицким. Их отношения долгое время оставались непростыми, а недавно стало известно об окончательном расставании пары.

В последнее время личный блог Славы напоминает эмоциональный дневник: певица делится то яркими моментами из путешествий, то откровенными переживаниями, не скрывая слез и разочарований. Однако новый пост стал исключением — он оказался теплым и светлым.

Артистка опубликовала редкое фото, на котором позирует вместе с двумя дочерьми. Снимок она сопроводила короткой, но неожиданной подписью: призналась, что мечтает еще об одном ребенке.

Поклонники тут же обратили внимание на это заявление и начали активно обсуждать его в комментариях.

При этом Слава уже несколько лет носит статус бабушки: ее старшая дочь воспитывает сына Арсения. Певица с удовольствием проводит время с внуком и помогает молодой маме.