Звезда «Склифосовского» Анна Невская, недавно познавшая счастье материнства, поделилась своим взглядом на рождение ребенка в зрелом возрасте и призвала общественность к большей терпимости.

Анна Невская, знакомая зрителям по сериалу "Склифосовский", две недели назад пережила одно из самых значимых событий в жизни – в 49 лет она впервые стала мамой. Актриса не только поделилась радостью рождения сына, но и смело ответила на волну критики, касающейся её позднего материнства, подчеркнув, что такое решение для женщины "более осознанное".

"Позднее материнство — это более осознанное решение", — сказала Невская, добавив, что ей "наверно, надо было что-то в 20 лет делать, думать", но "у всех разные ситуации".

Более того, Анна обратилась к тем, кто спешит с осуждением, настоятельно рекомендуя "быть спокойнее" и "толерантнее относиться к другим", а не навязывать личные убеждения.

Ожидание и рождение

Актриса откровенно рассказала, что малыш появился на свет чуть раньше запланированного срока, но они с супругом, режиссёром Дмитрием Клепацким, были полностью готовы к этому. Дмитрий активно участвовал в процессе, присутствуя на родах. "Сначала сына положили мне на грудь, потом уже Дима взял на руки", — с теплотой вспомнила Анна.

Наслаждаясь каждым моментом

Сейчас Анна целиком погружена в радости материнства, стараясь максимально насладиться каждой минутой, ведь она осознаёт, как скоротечно это драгоценное время. "Ты на фоне эмоциональной, гормональной бури пытаешься отключать рацио и понимать, что надо наслаждаться, что это время очень быстро пройдёт. Даже бессонными ночами надо наслаждаться", — поделилась своим философским подходом актриса.

Планы на будущее: сцена и материнство

Однако Анна Невская не планирует надолго отстраняться от профессиональной деятельности. "Актрисы долго в декретах не засиживаются, я сделаю всё, чтобы почаще бывать с сыном в первые месяцы его жизни. Это очень важно для ребёнка. Но мне тоже очень хочется вернуться к работе, на сцену. Думаю, что постепенно буду входить в плавный режим, совмещать материнство и сцену", — уверена актриса.

Счастливые новости

Новостью о пополнении в семье Невская поделилась накануне в своих социальных сетях, опубликовав трогательные снимки из роддома. Своего первенца Анна и Дмитрий назвали Даниилом.

Тенденция зрелого материнства

Случай Анны Невской не единичен. В последнее время всё больше российских знаменитостей решаются на материнство в зрелом возрасте. Например, актриса Марина Федункив стала мамой в 53 года благодаря ЭКО, а её коллега Светлана Пермякова родила первенца в 40 лет.

