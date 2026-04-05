Новость дня из мира элитной недвижимости: знаменитый британский миллиардер и девелопер Ник Кэнди совершил поистине ошеломляющую сделку! Его роскошный лондонский особняк был продан за умопомрачительные 270 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 350–360 миллионам долларов США, как сообщает агентство Bloomberg. Это событие не просто стало самой дорогой продажей жилой недвижимости в истории Великобритании, но и вошло в число крупнейших сделок по всему миру. Личность нового владельца пока держится в строжайшем секрете, однако известно, что за этот уникальный объект боролись сразу несколько влиятельных покупателей.

Уникальный Providence House

Речь идет о величественном Providence House — настоящем сокровище архитектурного наследия, уютно расположившемся на территории престижного Королевского госпиталя в Челси. Интересно, что когда-то именно здесь стоял дом первого премьер-министра Великобритании, Роберта Уолпола. Участок, раскинувшийся на площади около двух акров, предлагает невероятную для самого сердца Лондона приватность. Его территория — это настоящий оазис с собственным прудом, озером и даже бассейном. А внутри особняка бережно сохранены подлинные георгианские детали, которые переносят в другую эпоху.

История владения и семейные обстоятельства

Изначально, в 2012 году, этот великолепный объект недвижимости был куплен братом бизнесмена, Кристианом Кэнди, за сумму около 75 миллионов фунтов стерлингов (или 99 миллионов долларов). Позже особняк перешел во владение Ника, который провел в нем несколько лет вместе со своей тогдашней супругой, известной актрисой Холли Вэлэнс. Однако, в 2025 году их брак распался, и ряд аналитиков предполагают, что именно это событие могло стать ключевым фактором в решении о столь масштабной продаже.

Предыдущий рекорд

Чтобы оценить масштаб этой сделки, стоит вспомнить предыдущий рекорд на лондонском рынке элитной недвижимости. Он был установлен в 2020 году, когда особняк в престижном районе Найтсбридж, откуда открывается потрясающий вид на Гайд-парк, был продан примерно за 210 миллионов долларов. Покупателем тогда стал Сюй Цзяинь, председатель совета директоров китайской девелоперской компании Evergrande.

Династия Кэнди: Девелоперы-миллиардеры

Братья Ник и Кристиан Кэнди по праву считаются одними из самых влиятельных и прославленных девелоперов во всей Великобритании. Их общее состояние оценивается в колоссальные 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, что составляет около 2 миллиардов долларов! Они построили свою империю, специализируясь на продаже эксклюзивной элитной недвижимости как в самом Лондоне, так и далеко за его пределами. Однако настоящую всемирную славу им принес культовый проект One Hyde Park — это без преувеличения один из самых престижных и роскошных жилых комплексов на планете, где обитают сливки глобальной бизнес-элиты. Среди его жильцов были замечены и российские олигархи. Например, ранее в этом комплексе проживала бывшая возлюбленная миллиардера Александра Пономаренко, экс-главы аэропорта Шереметьево. В прошлом году она продала свою квартиру за 45,7 миллиона долларов, хотя изначально приобрела ее за значительно большую сумму — 80,6 миллиона.