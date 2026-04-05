Федеральный суд Нью-Йорка вынес решение не в пользу актрисы Блейк Лайвли, отклонив её основной иск против режиссёра Джастина Бальдони. Скандальное дело касалось обвинений в домогательствах во время съёмок фильма "Всё закончится на нас". Как сообщает BBC, судья не нашёл достаточных юридических оснований для обвинений Лайвли. Одной из ключевых причин стало то, что актриса участвовала в проекте как независимый партнёр, а не как штатный сотрудник. Суд подчеркнул, что законы о защите от домогательств, на которые ссылалась Лайвли, призваны оберегать подчинённых от начальства, но не распространяются на равноправных деловых партнёров. Ещё одним камнем преткновения стала ошибка с юрисдикцией: Лайвли подала иск, опираясь на строгие калифорнийские законы, хотя сами съёмки и предполагаемые инциденты происходили на территории Нью-Джерси. В судебном постановлении также отмечается, что некоторые действия Бальдони, такие как импровизации в интимных сценах или обсуждение деликатных тем, могли быть частью его творческого процесса. Суд посчитал, что в киноиндустрии необходимо сохранять свободу для художественных экспериментов в рамках сценария, если они не выходят за рамки разумного.

Несмотря на то, что поражение Лайвли обусловлено скорее "техническими нюансами", а не полным оправданием Бальдони, судебное решение спровоцировало бурю сарказма и жёсткой критики в адрес актрисы. В социальных сетях и комментариях пользователи активно обсуждают "репутационный суицид" звезды и её оглушительный провал в "суде общественного мнения". Звучат такие мнения: "Лайвли испортила всю свою карьеру и репутацию на пустом месте!", "Ей вообще не следовало подавать эту жалобу", — цитируют, например, пользователей Daily Mail.

Обвинения актрисы

Иск Блейк Лайвли против Джастина Бальдони был подан в конце 2024 года. Основные претензии актрисы касались его манеры поведения как режиссёра и её партнёра по съёмочной площадке. Блейк утверждала, что Бальдони "задерживал её в объятиях" дольше, чем предусматривал сценарий, а также допускал неуместные прикосновения во время репетиций интимных сцен, что, по её словам, создавало "атмосферу сексуального напряжения". Актриса, которая на тот момент уже в четвёртый раз стала мамой, восприняла как публичный "фэтшейминг" (унижение из-за веса) вопрос режиссёра о её весе перед тем, как он должен был поднять её на руки. Лайвли также заявила, что в одной из сцен Бальдони продолжал её целовать даже после команды "Снято!", что она расценила как вопиющее нарушение личных границ.

Обострение конфликта

Судебное разбирательство между Лайвли и Бальдони быстро переросло в настоящую "грязную" юридическую войну. Чтобы доказать непричастность своего клиента, адвокаты Бальдони представили суду видеозаписи со съёмочной площадки и фрагменты личной переписки Лайвли с коллегами. В одном из таких сообщений Блейк иронично охарактеризовала Бальдони как "слишком чувствительного мальчика, который не понимает, как делается бизнес". Эти обнародованные переписки серьёзно подорвали позицию Блейк как "жертвы домогательств", выставив её скорее как властного руководителя, которая сама могла быть инициатором конфликтов.

Встречный удар и новые повороты

Режиссёр, в свою очередь, подал встречный иск, обвинив Блейк Лайвли и её супруга Райана Рейнольдса в сговоре, направленном на подрыв его карьеры. Бальдони утверждал, что пара целенаправленно распространяла слухи о его "токсичности", чтобы обосновать его отстранение от работы над кинопроектом. В этой запутанной истории всплыло и имя известной подруги актрисы — певицы Тейлор Свифт. Выяснилось, что в личной переписке Лайвли сравнивала себя с Кхалиси из "Игры престолов", намекая на то, что медийная мощь её "дракона" Свифт поможет ей в борьбе. После этих откровений Тейлор поспешила публично дистанцироваться от Лайвли.

На последнем судебном заседании было отклонено 10 из 13 претензий Блейк. Однако у актрисы всё ещё остаётся возможность подать иск против компании Бальдони, Wayfarer Studios, по трём пунктам: нарушение условий контракта, месть и пособничество в мести. Стоит отметить, что ещё в июне 2025 года суд также отклонил встречный иск самого Бальдони против Лайвли и Рейнольдса на внушительную сумму в 400 миллионов долларов, поданный за клевету и попытку "захватить" фильм.