Потрясающая новость! 76-летняя Мэрил Стрип, которая гениально воплотила образ Миранды Пристли в культовом фильме "Дьявол носит Prada", и легендарная Анна Винтур, бывший главный редактор Vogue, послужившая прообразом этой героини, обнаружили, что являются дальними родственницами. Эту сенсацию миру поведал Entertainment Weekly.Представьте себе! Оказывается, у Мэрил Стрип и Анны Винтур, обеих родившихся в 1949 году с разницей всего в несколько месяцев, есть общие корни. Их предки, Томас Смит и Элизабет Кинси, жили в Пенсильвании ещё в XVIII веке. Это делает двух икон шестиюродными сёстрами! К такому поразительному заключению пришли эксперты из сервиса Ancestry, тщательно проанализировав старинные документы и генеалогические древа обеих знаменитостей.А реакция самой Мэрил Стрип на эту новость была просто восхитительна и полна фирменной иронии: "Что ж, теперь всё встало на свои места. Как сказали бы наши предки, я в восторге!".

Ирония судьбы! Лорен Вайсбергер, талантливая писательница, подарившая миру роман "Дьявол носит Prada", по которому в 2006 году сняли легендарный фильм, выросла всего в тридцати километрах от тех самых мест, где когда-то обитали их общие предки.Кстати, стоит напомнить, что 76-летняя Анна Винтур покинула кресло главного редактора американского Vogue в июне 2025 года, отдав изданию целых 37 лет жизни, но при этом она продолжила свою работу в холдинге на других, не менее значимых позициях.

Интригующее совпадение

Особо пикантно, что эта новость о родстве всплыла как раз накануне долгожданной премьеры сиквела "Дьявол носит Prada 2", запланированной на 1 мая — ровно через двадцать лет после выхода первой части! В продолжении мы снова увидим полюбившихся Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, а к ним присоединятся и новые яркие звёзды: Джастин Теру, Леди Гага и Кеннет Брана. Мало того, на церемонии "Оскар-2026" сама Винтур даже появилась на сцене вместе с Хэтэуэй, чтобы воспроизвести одну из самых запоминающихся сцен из культового фильма.

