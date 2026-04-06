Презентация книги «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х» состоится на книжной ярмарке «Non-fiction весна 2026» 9 апреля 2026 года. Автор ответит на вопросы поклонников и подпишет первые 100 экземпляров книги.

Автобиография Шуры (Александр Медведев) – попытка выйти за границы мира звезды шоу-бизнеса и взглянуть на события своей жизни под другим углом, осмыслить их более глубоко. Автор рассказывает о детстве, которое прошло в Новосибирске, записи первых хитов на легендарной студии "Салам", стремительном взлете карьеры в Москве.

Подробности последующего падения могут стать шоком и откровением для читателей. Долгая борьба с болезнью и период забвения сменяются новым восхождением. Книга содержит уникальные фотографии из личного архива Шуры, а также рассказывает о фактах из жизни артиста, которые могут удивить не только неискушенного читателя, но и самых преданных поклонников.

Пик популярности певца приходится на конец 1990-х годов. Приобрёл известность за счёт эпатажной манеры исполнения (вкупе с шепелявостью из-за упомянутой выше детской травмы) и запоминающейся внешности. Некоторые песни (например, «Не верь слезам», «Твори добро», «Холодная луна», «Отшумели летние дожди») стали объектами многочисленных пародий

Несмотря на изначальные данные о гомосексуальности певца, которую он назвал частью своего имиджа, в мае 2010 года Шура представил публике свою невесту Лизу. Они познакомились в клубе «Opera», где Елизавета работала промоутером. Она снялась в клипах Шуры «Воздушные шары» и «Сердце бьётся».