Известный телеведущий Дмитрий Дибров публично заявил о своей готовности принять обратно бывшую жену Полину после её измены, обещая не вспоминать о прошлом и начать всё с чистого листа.

66-летний Дмитрий Дибров, переживший в прошлом году развод с 36-летней Полиной после шестнадцати лет брака, сделал шокирующее заявление. Он выразил полную готовность простить супруге измену и принять её назад без каких-либо упрёков.

"Если она вернётся, то и секунды думать не буду. Знаешь, никогда не буду попрекать её этим! Я готов всё простить, конечно. И это ради будущей жизни. Ей уже спасибо за эти прекрасные 16 лет в браке. Вот если сейчас она скажет, что хочет обратно ко мне, то и слова в ответ не услышит… Сразу приму её назад. Никогда не напомню ей тот страшный 2025 год. Приму Полину без лишних разговоров, но уже сделаю кое-какие выводы", — откровенно поделился телеведущий в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Подробности расставания

Напомним, что Полина Диброва ушла от Дмитрия к 51-летнему Роману Товстику. Примечательно, что Роман был давним другом их семьи и супругом близкой подруги Полины, Елены. В браке у Дибровых родилось трое сыновей, а у Товстиков после девятнадцати лет совместной жизни осталось шестеро детей. Дмитрий и Елена тяжело переживали произошедшее, в то время как Полина и Роман оперативно съехались и не стали скрывать свои новые отношения от общественности.

Новые главы в личной жизни

Елена, пытаясь сохранить брак с Романом, через суд требовала обжаловать их развод, но её попытки не увенчались успехом. Что же касается Дмитрия Диброва, то он, похоже, смирился с выбором Полины и активно строит свою личную жизнь дальше. Его новой спутницей стала давняя знакомая бывшей жены — нутрициолог и коуч Екатерина Гусева. Недавно пара впервые появилась вместе на публичном мероприятии, и, что любопытно, сама Полина выразила одобрение новому союзу.

