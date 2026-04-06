Два года назад не стало «самой прекрасной няни» страны Анастасии Заворотнюк. Знаменитой артистке могло бы исполниться 55 лет. Многие до сих пор сопереживают родным звезды. Рассказываем, что стало с Петром Чернышевым и остальными близкими родственниками актрисы.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года из-за глиобластомы - одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга. Никто, кроме семьи, в точности не знает, что происходило со звездой ситкома «Моя прекрасная няня» в ее последние месяцы. По слухам, Анастасии было очень тяжело.

Как бы то ни было, а единственным источником информации о состоянии Заворотнюк до самого конца оставалась ее старшая дочь Анна. Она не бросала тяжелобольную маму, пока не вышла замуж и не переехала в Дубай. И сегодня звездная наследница активно ведет блоги, живет на две страны, время от времени возвращаясь в родную гавань из ОАЭ. 2 апреля Анна отпраздновала день рождения сына Марселя — ему исполнился год.

Что касается других детей Анастасии, то ее сын Майкл Стрюков успел окончить МГИМО. Он живет в Москве с возлюбленной и преподает английский язык. К публичности 25-летний звездный наследник не стремится, предпочитая оставаться в тени.

Младшая дочь Заворотнюк Мила начала часто выходить в свет вместе со своим отцом, Петром Чернышевым. Девочке уже семь лет, и она пошла по стопам папы, занявшись фигурным катанием. Вместе с ней и Петром в доме проживает мама покойной Анастасии.

Что касается Чернышева, то он все свободное время посвящает работе и Миле. После похорон на вдовца Заворотнюк было страшно смотреть. Многие отмечали, что сильное горе подкосило звезду отечественного ФК. Со временем Петру удалось оправиться хотя бы внешне, тем более что ему надо было думать о ребенке. Что же касается личной жизни Чернышева, то на ней он поставил крест. По крайней мере, пока.

«Петр Чернышев ни с кем не встречается: с работы — спешит домой, к дочери», — так инсайдер описал жизнь Петра.