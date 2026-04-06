Все больше экспертов и аналитиков говорят о том, что в России назревает революционная ситуация.

Профессор Сергей Лопатников пишет: “Совершенно паническое выступления Сергея Переслегина, тезисно:

Отставание в технике (частности, в дронах). Россия проигрывает Европе. Отсутствие политической воли у российской власти. Есть части элиты, которые заинтересованы либо в поражении России, либо в сохранении военной ситуации. Элита считает себя неприкосновенной и “гномики” стерпят всё. Нет результатов экономике, нет результатов на фронте. В управлении были допущены критические ошибки.

Общий вывод: назревает революционная ситуация.

В отличие от меня, Переслегин находится в России. И, хотя я написал, что перестал ощущать то, что в России происходит, похоже, я не "перестал ощущать", а моё ощущение, что Россию намеренно ведут к ликвидации - как несколько десятилетий намеренно вели к ликвидации СССР... Мало не покажется. Для меня вопль Переслегина тут весьма показателен.

Я давно подозреваю, что "Москва-2042" (сценарий распада России к 2042 году - прим.) - это не вымысел, а утечка", - считает американский ученый.