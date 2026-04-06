Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь - Трамп

Дата публикации: 06.04.2026
Изображение к статье: Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь - Трамп
ФОТО: Global Look Press

Министр войны США анонсировал самый большой объем ударов по Ирану после слов Трампа о том, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь.

Министр войны США Пит Хегсет анонсировал «самый большой объем ударов» по Ирану с начала конфликта. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

По его словам, в понедельник 6 апреля американская армия нанесет наибольший с начала операции удар, а во вторник их количество будет еще больше. Он уточнил, что получил соответствующий приказ от президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь, добавив, что она «может наступить уже завтра». Он поставил дедлайн Тегерану по Ормузскому проливу, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (8 апреля, 4:00 по Риге).

#Иран #США #политика
