Назван способ защитить желудок в путешествии

Дата публикации: 06.04.2026
ФОТО: Global Look Press

В путешествиях желудок первым реагирует на изменения в пище.

Экзотические продукты и перемена климата могут вызвать расстройство пищеварения, предупредила врач Ольга Сайно.

По словам специалистки, изменение привычного рациона во время заграничных поездок может вызвать непредсказуемую реакцию организма. Смена климата тоже может повлиять на работу организма и вызвать дискомфорт.

«Желудочно-кишечный тракт первым реагирует на все изменения в пище и воде», — отметила она. Кроме того, в ряде регионов Азии, Африки и Латинской Америки опасность представляют не только еда, но и вода из-под крана, поэтому безопаснее пить бутилированную.

Эксперт подчеркнула, что к поездке важно подготовиться заранее и взять с собой базовый набор лекарств. В список необходимых средств входят сорбенты, регидранты для восстановления водно-солевого баланса, спазмолитики от боли и ферменты для улучшения пищеварения.

Читайте нас также:
