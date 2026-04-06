Исследование, проведенное учеными Университета Цинциннати, показало, что заболевания десен могут ухудшать состояние пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Работа опубликована в журнале BMC Nephrology.

Обе болезни имеют общие воспалительные механизмы, такие как иммунные нарушения и микробиологический дисбаланс, что усугубляет состояние как зубов, так и почек. Пациенты с ХБП и заболеваниями десен имеют более высокие риски развития других хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. Это осложняет их лечение и повышает вероятность госпитализаций.

Ученые подчеркнули, что стоматологический уход играет важную роль в лечении ХБП, особенно у пациентов, находящихся на диализе или ожидающих трансплантации почки. Регулярные осмотры у стоматолога могут предотвратить осложнения и ускорить подготовку пациентов к трансплантации, улучшив их шансы на успешное лечение.

Исследователи призывают врачей интегрировать стоматологическую помощь в лечение пациентов с ХБП, чтобы минимизировать риски и улучшить общее состояние здоровья.