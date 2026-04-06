Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обнаружена неочевидная причина прогрессирования болезни почек

Дата публикации: 06.04.2026
Изображение к статье: Обнаружена неочевидная причина прогрессирования болезни почек
ФОТО: Unsplash

Заболевания десен ухудшают состояние при хронической болезни почек.

Исследование, проведенное учеными Университета Цинциннати, показало, что заболевания десен могут ухудшать состояние пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Работа опубликована в журнале BMC Nephrology.

Обе болезни имеют общие воспалительные механизмы, такие как иммунные нарушения и микробиологический дисбаланс, что усугубляет состояние как зубов, так и почек. Пациенты с ХБП и заболеваниями десен имеют более высокие риски развития других хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. Это осложняет их лечение и повышает вероятность госпитализаций.

Ученые подчеркнули, что стоматологический уход играет важную роль в лечении ХБП, особенно у пациентов, находящихся на диализе или ожидающих трансплантации почки. Регулярные осмотры у стоматолога могут предотвратить осложнения и ускорить подготовку пациентов к трансплантации, улучшив их шансы на успешное лечение.

Исследователи призывают врачей интегрировать стоматологическую помощь в лечение пациентов с ХБП, чтобы минимизировать риски и улучшить общее состояние здоровья.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео