Чрезмерное использование интернета может быть связано с повышенной сонливостью в течение дня. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychiatry.

В исследовании приняли участие 1587 студентов. Участники заполняли анкеты, оценивающие уровень интернет-зависимости, качество сна, дневную сонливость и симптомы депрессии. Анализ показал, что чем выше зависимость от интернета, тем хуже качество сна и тем чаще возникает выраженная сонливость днем.

При этом ключевым фактором оказалась именно нарушенная структура сна. Она частично объясняет, почему активное использование интернета связано с усталостью и снижением бодрствования. Дополнительно выяснилось, что симптомы депрессии усиливают этот эффект, делая связь между интернет-зависимостью и проблемами со сном более выраженной.

Авторы подчеркивают, что речь идет о комплексном механизме, в котором психологическое состояние и повседневные привычки усиливают влияние друг друга. По их мнению, контроль времени, проводимого в сети, и внимание к качеству сна могут помочь снизить дневную сонливость и улучшить общее самочувствие.