Никто не любит терпеть боль, однако она необходима организму, ведь так он понимает, что ткани или органы в опасности. Какие есть типы боли? Как ее облегчить? И когда нужна срочная помощь врача? Обо всем рассказала профессор Оксана Драпкина.

Резко замереть, отдернуть руку от огня, лечь и закрыть глаза — все эти действия в срочном порядке нас заставляет сделать боль. Именно она помогала людям выживать с самых древних времен, оберегая от разных опасностей.

Врачи разделяют боль на локализованную, которая появляется в определенном месте, иррадирующую, которая словно расползается по телу, и отраженную, которая находится не там, где истинный источник боли.

«Острая боль часто указывает на опасные состояния, требующие быстрого выявления причины. Хроническая боль может указывать на скрытые патологии, а также привести к депрессии, нарушениям сна, постоянной усталости», — говорит Оксана Драпкина.

Прежде чем лечить боль, необходимо установить ее первопричину. И вот здесь как раз важно уметь четко осознавать свои ощущения.

Как боль может указать на конкретные проблемы со здоровьем

Острая или пронизывающая боль. Такая боль обычно связана с травмами, поражениями нервов, острыми воспалительными процессами.

Тупая, ноющая, давящая боль. Возникает при хронических воспалительных процессах, растяжении капсул внутренних органов, мышечных спазмах, нарушениях кровообращения.

Схваткообразная боль. Чаще всего такие болевые ощущения появляются, если есть спазмы внутренних органов: кишечника, матки, желчевыводящих путей.

Пульсирующая боль. Указывает на воспаление, нарушения кровообращения, повреждение нервов.

Жгучая, стреляющая, покалывающая боль. В этом случае можно подозревать повреждение нервных волокон.

Сверлящая (буравящая) боль. Возникает при неврологических нарушениях, острых воспалительных процессах, спазмах сосудов.

В любом случае, поставить правильный диагноз может только врач. Исходя из этого он уже назначит вам лечение.

«К немедикаментозным методам можно отнести воздействие теплом или холодом, физиопроцедуры, лечебную физкультуру, психологические техники. Использовать их можно, если боль предсказуема и кратковременна», — объясняет Оксана Драпкина.

В иных случаях уже нужны лекарства. Необходимый препарат и дозировку тоже подбирает только врач, не занимайтесь самолечением. Например, если у вас мигрень, «любой обезбол» не поможет, купировать болевой синдром могут только триптаны.

Когда пора бежать к врачу

Помните, что боль — это всегда сигнал организма о проблеме. Нужно записаться на прием, если неприятные ощущения усиливаются, вы не можете нормально спать и заниматься привычными делами, а безрецептурные таблетки перестали помогать.

Более того, нужна консультация специалиста, когда у вас возникла боль на месте ранее полученной травмы или оперативного вмешательства, неприятные ощущения усиливаются при нагрузке и/или сопровождаются онемением, покалыванием либо отеком.

Важно: есть боль, которая совсем не может ждать. То есть пойти к врачу надо не завтра или после работы, а в данный момент. Вот ситуации, когда человеку требуется экстренная помощь.

Вы испытываете такую сильную боль, что хочется кричать или плакать.

У вас вдруг появилась давящая или сжимающая боль в груди, которая длится более двух минут либо отдает в руку, челюсть или лопатку (подозрение на инфаркт миокарда).

Вы страдаете от острой боли в животе, которая сопровождается температурой, рвотой, резким напряжением брюшных мышц.

У вас «громоподобная» боль — внезапно очень резко и очень сильно заболела голова. Такая боль может сопровождаться потерей сознания, судорогами или нарушением речи (есть риск инсульта).

Появились боли в ноге, пораженное место отекло и опухло (вероятно, это тромб).

Есть боли в спине, вам сложно ходить в туалет.

Вы мучитесь от сильной боли после травмы.

Помните, что чем быстрее вы окажетесь у врача, тем лучше. Только специалист знает, как именно вам помочь, купировать боль, а также устранить ее первопричину, при этом не навредив организму.