NYP: туриста 100 раз ужалили дикие пчелы на горе Лукаут в США.

Отправившийся покорять гору в США турист был сто раз ужален дикими пчелами и оказался в больнице. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

4 апреля путешественник взошел на горный массив Лукаут в Аризоне. Однако он не смог самостоятельно спуститься с горы, так как получил около 100 укусов от «пчел-убийц», которые распространены в данной местности. Мужчина связался с экстренными службами.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пострадавшего в критическом состоянии. Туриста спустили вертолетом к подножию горы, где его приняли сотрудники скорой помощи. На данный момент он идет на поправку.