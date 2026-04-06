«Ужасно читать»: Джиджи Хадид впервые прокомментировала упоминание своего имени в деле Эпштейна 0 189

Дата публикации: 06.04.2026
Известная модель Джиджи Хадид впервые отреагировала на шокирующее упоминание её имени в громком деле одиозного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

30-летняя супермодель Джиджи Хадид наконец прервала молчание и впервые высказалась по поводу упоминания своего имени в громком деле скандального бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейна. Она решила ответить одному из своих подписчиков, который выразил разочарование её долгим молчанием после того, как были обнародованы переписки Эпштейна, где фигурировали сёстры Хадид.Джиджи эмоционально прокомментировала ситуацию, заявив, что ей было "ужасно читать" подобные вещи."Ужасно читать, как человек, которого ты никогда не видела, отзывается о тебе подобным образом. Я не стала ничего комментировать, потому что не хочу отвлекать внимание от историй настоящих жертв его преступлений. Но ваш комментарий заставил меня задуматься о том, что, возможно, не всё так очевидно", — приводит слова Джиджи Хадид издание E! News.

Подробности дела Джеффри Эпштейна

Стоит напомнить, что Джеффри Эпштейн был обнаружен мёртвым в федеральной тюрьме Манхэттена 10 августа 2019 года, так и не дождавшись приговора. Миллиардера обвиняли в создании обширной сети для вовлечения в секс-торговлю несовершеннолетних и молодых женщин. Недавно обнародованные судебные документы пролили свет на десятки имён, которые контактировали с Эпштейном на протяжении многих лет. Среди них фигурируют опальный принц Эндрю, известные политики Билл Клинтон и Дональд Трамп, а также Билл Гейтс. В списке контактов финансиста также упоминались звёзды шоу-бизнеса: Леонардо ДиКаприо, Наоми Кэмпбелл, Кевин Спейси и Вуди Аллен.

Фото: bellahadid, gigihadid/Instagram

