Врач предупредил о скрытой опасности незаметного стирания зубов

Дата публикации: 06.04.2026
ФОТО: Unsplash

Стоматолог: стираемость эмали зубов грозит их постепенным разрушением.

Стоматолог-хирург Вячеслав Минко рассказал, чем может быть опасно постепенное стирание эмали зубов.

«Зубы, уменьшившиеся из-за стирания, не могут выдерживать нужную нагрузку во время жевания. В результате она перераспределяется, и другие зубы вынуждены работать интенсивнее и активнее. Это грозит их ускоренным изнашиванием и постепенным разрушением», — объяснил Минко.

По словам врача, дело в том, что в процессе стирания на эмали часто образуются трещины и сколы. Если этот процесс вовремя не остановить, трещины могут стать причиной пульпита, периодонтита и серьезных воспалений вплоть до гнойных.

В то же время специалист отметил, что незначительная стираемость зубов наблюдается у многих людей, особенно пожилых. По словам врача, в этом случае важно держать эти процессы под контролем и раз в полгода посещать стоматолога.

