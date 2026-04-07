Тридцатилетняя супруга рэпера Канье Уэста, чьи провокационные наряды уже стали ее визитной карточкой, вновь удивила поклонников, опубликовав в Instagram свежую фотографию в весьма откровенном нижнем белье. Бьянка Цензори предстала в комплекте, украшенном бахромой и стразами, дополненном изящными серебристыми лодочками. В своем посте она поблагодарила стилиста Гадира Раджаба, что наводит на мысль о совместном творчестве пары над этим дерзким образом.

Музыкальная поддержка и провокационный стиль

По мнению многих поклонников, этот смелый выход Бьянки неслучаен и призван подогреть интерес к гастролям её супруга. В марте 2026 года Канье Уэст представил свой долгожданный студийный альбом «Bully» – первый за два года – и тут же анонсировал масштабный концертный тур под названием «Ye: Homecoming». На его первом грандиозном выступлении, состоявшемся первого апреля на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, Цензори активно поддерживала мужа, появившись в эффектном голубом облегающем комбинезоне.

История отношений и трансформация стиля

Стоит напомнить, что рэпер Канье Уэст связал себя узами брака с Бьянкой Цензори, бывшей сотрудницей его модного бренда Yeezy, в 2022 году – всего через месяц после официального развода с Ким Кардашьян. После их скромной церемонии, на которой присутствовали лишь молодожены, образ Бьянки претерпел кардинальные изменения. Она стала появляться на публике в весьма смелых нарядах: от полуобнаженных образов и полностью прозрачных комбинезонов до откровенного нижнего белья. А на церемонии вручения премии «Грэмми» Цензори и вовсе шокировала всех, появившись буквально голой, прикрытой лишь одним прозрачным платьем.

Слухи о разводе и проблемы Канье

Последние два года были наполнены активными слухами о возможном разводе пары. Утверждалось, что Бьянка якобы мечтает расстаться с рэпером, чья карьера оказалась в глубоком кризисе из-за его антисемитских высказываний, но боится предпринять этот шаг из-за эмоциональной нестабильности мужа. Известно, что Канье с 2018 года борется с биполярным расстройством, которым он часто объясняет свои эксцентричные и порой шокирующие выходки.

Бьянка развеивает слухи

Однако все домыслы были развеяны в начале 2026 года, когда Цензори дала откровенное интервью изданию Vanity Fair. В нем она заявила, что не планирует расставаться с Канье, поскольку глубоко его любит. Более того, девушка развеяла мифы о принуждении, признавшись, что муж вовсе не заставляет ее одеваться провокационно. По её словам, их смелые наряды – это результат совместного творчества, вдохновленного размышлениями о том, как женское тело воспринимается в современном обществе.

После этого резонансного интервью стало известно, что Канье Уэст прошёл курс лечения в престижной реабилитационной клинике в Испании. По информации инсайдеров, Бьянка активно посещала и поддерживала супруга на протяжении всего периода его терапии.