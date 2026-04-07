Кирилл Нагиев эффектно поздравил «отменённого» отца Дмитрия с днём рождения

Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: Кирилл Нагиев эффектно поздравил «отменённого» отца Дмитрия с днём рождения

В то время как именитый шоумен столкнулся с общественным порицанием, его семья открыто демонстрирует свою поддержку.

36-летний Кирилл Нагиев, недавно решивший кардинально сменить имидж и побриться налысо, остроумно использовал своё преображение для поздравления отца, Дмитрия Нагиева, который недавно оказался в центре скандала и был "отменён" в медиапространстве. В видеоролике Кирилл, демонстрируя свою новую причёску, указывает на профиль отца в Instagram. Затем в кадре появляется сам Дмитрий, искусно повторяющий мимику сына. "С днём рождения, отец (с прошедшим)", — написал Кирилл в своём посте, а затем добавил в комментариях: "Раз уж мой рилс залетел, хочу сказать, что я делаю ноготочки. Ссылка в шапке профиля".

Причины "отмены" и реакция Нагиева

В марте этого года 59-летний Дмитрий Нагиев оказался в эпицентре общественного резонанса из-за своих высказываний о войне. После того как в социальных сетях широко разошёлся фрагмент видео с премьеры фильма "Ёлки 12" в декабре 2025 года, где актёр критически отозвался о засилье военных фильмов, утверждая, что они формируют "иллюзию мирной жизни", он потерял значительную часть своих рекламных контрактов и предложений о съёмках. Его имя внесли в так называемый стоп-лист киноиндустрии, а из окончательного состава фильма "Королёк моей любви" его исключили ещё на этапе производства. В настоящее время Нагиев перемещается между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами, основной доход получая от проведения актёрских курсов.

Наследники Нагиева

У Дмитрия Нагиева двое сыновей: Кирилл, рождённый в браке с известной радиоведущей Алисой Шер, и шестнадцатилетний Марк, о котором общественность узнала лишь в прошлом году. Оба молодых человека избрали творческий путь своего знаменитого отца: Кирилл уже успешно строит актёрскую карьеру, а Марк пока только грезит о мире кино.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом

Путь к славе

На протяжении многих лет Дмитрий Нагиев неизменно занимал позицию одного из наиболее узнаваемых и востребованных шоуменов на российской эстраде. Его обширная карьера охватывает множество сфер: телевидение, кинематограф и озвучивание. Начиная от культового творческого союза с Сергеем Ростом в проекте "Осторожно, модерн!" и вызывающего ток-шоу "Окна", до ярких ролей в популярных сериалах "Кухня" и "Физрук", а также постоянного ведения шоу "Голос" на Первом канале. В 2016 году журнал Forbes признал его самым высокооплачиваемым актёром России, оценив его годовой доход в 3,2 миллиона долларов.

Дмитрий Нагиев

Фото: kirillnagiev, nagiev.universal/Instagram

Видео