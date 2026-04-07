Популярная блогерша Лерчек, мужественно сражающаяся с раком четвёртой стадии, снова вышла на связь со своими преданными подписчиками, представ в новом образе — в парике. Новостями о её непростом состоянии поделился её любимый человек, Луис Сквиччиарини.

Луис, отец четвёртого ребёнка 33-летней звезды, разместил свежие фотографии Лерчек прямо из больничной палаты, а также трогательное видео, где она, не скрывая слёз, нежно держит на руках их новорождённого сына. Сквиччиарини обратился к аудитории, напомнив, что они проходят через крайне тяжёлые времена, и выразил глубокую благодарность за всю оказываемую поддержку.

В своём обращении Луис подчеркнул, что, несмотря на все спекуляции вокруг их положения, они остаются сильными: "В интернете есть много слухов по поводу нашей ситуации, но Лера здесь, со мной. Нам нелегко, но мы вместе", — сказал Луис. Сама блогерша, которая, к слову, недавно полностью рассчиталась с налоговой задолженностью в 175 миллионов рублей и освободилась из-под домашнего ареста, полна решимости и оптимизма, заявив: "Я чувствую всю энергию, которую вы отправляете. Я очень люблю эту жизнь и я обязательно буду жить".

Затруднения с медицинским обследованием

Луис Сквиччиарини ранее делился шокирующими подробностями о том, как в течение семи месяцев следователи препятствовали доступу Лерчек к квалифицированной медицинской помощи, направляя её лишь к фельдшеру. Из-за этого полноценное обследование оказалось невозможным, и страшный диагноз — онкология — был установлен лишь после появления на свет их младшего ребёнка. Теперь блогерша твёрдо намерена добиваться справедливости и привлечь к ответственности виновного следователя.

Подробности о Валерии Чекалиной

Напомним, что в конце февраля блогерша Лерчек, чьё настоящее имя Валерия Чекалина, стала мамой в четвёртый раз, родив сына от своего возлюбленного — тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Их отношения начались, когда Валерия находилась под домашним арестом. К сожалению, именно после родов у Чекалиной был диагностирован агрессивный рак желудка четвёртой стадии, сопровождающийся метастазами в мозге, позвоночнике и лёгких. Эта трагическая новость последовала за другим тяжёлым периодом в её жизни: два года назад Лерчек развелась с Артёмом Чекалиным, своим тогдашним мужем, на фоне громкого уголовного дела. Супругов обвиняли в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей, что привело к их домашнему аресту. Валерия и Артём прожили в браке 11 лет и являются родителями троих детей.