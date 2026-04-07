Модный вердикт: Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй покорили Токио на премьере сиквела «Дьявол носит Prada»

Дата публикации: 07.04.2026
Голливудские дивы предстали перед публикой в Японии, продемонстрировав роскошные кутюрные наряды, искусно подобранные в единой цветовой палитре, чем вызвали настоящий фурор.

Токио стал свидетелем грандиозного события – долгожданной премьеры сиквела культового фильма "Дьявол носит Prada", где главные роли вновь исполнили несравненные Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Звезды буквально заворожили публику, появившись на красной дорожке знаменитой японской арены Roppongi Hills в идеально гармонирующих образах. 76-летняя Мэрил Стрип поразила элегантностью в наряде с игривой бахромой из свежей коллекции Chanel, в то время как 43-летняя Энн Хэтэуэй выбрала утонченное кутюрное платье Valentino с изысканными рюшами, дополнив свой образ блестящими украшениями от Bvlgari.

Звездный маршрут премьер

До токийского триумфа, Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй уже успели порадовать поклонников, появившись на премьере "Дьявол носит Prada 2" в Мексике, демонстрируя свою приверженность новому проекту.

Сюжетная интрига и дата выхода

В новой главе этой культовой истории мы узнаем, как несгибаемая главная редактор журнала Runway, Миранда Пристли (в исполнении блистательной Мэрил Стрип), отчаянно борется за сохранение влияния своего издания в условиях нарастающего кризиса печатных медиа. Тем временем, её бывшая ассистентка Эмили (Эмили Блант) делает стремительную карьеру, возглавляя люксовый бренд, чей внушительный рекламный бюджет может стать единственным спасением для терпящего бедствие модного глянца. Интригующее продолжение обещает захватывающие повороты и выходит на большие экраны уже 29 апреля.

Источник фото: diggzy/Instagram

