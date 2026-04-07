Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок
ФОТО: Unsplash

Британец унаследовал от отца 500 антикварных газонокосилок.

Житель Великобритании, унаследовавший коллекцию из 500 антикварных газонокосилок, признался, что теперь испытывает трудности с выбором, когда приходит время стричь траву. Об этом сообщает York Press.

49-летний Джонатан Хардвик, работающий садовником и ландшафтным дизайнером, стал обладателем одного из крупнейших в Великобритании собраний винтажной садовой техники. Британец получил в наследство 500 газонокосилок, которые его отец Стэн Хардвик, бывший смотритель гольф-клуба, собирал более 35 лет. Коллекция стоимостью в десятки тысяч фунтов размещена в девяти сараях, двойном гараже и даже в комнатах дома, где живет вдова Стэна.

Самые старые экземпляры датируются XIX веком, а редчайшая модель 1861 года Shanks оценивается в пять тысяч фунтов стерлингов (примерно 640 тысяч рублей). Среди экспонатов есть и другие уникальные экземпляры, например, роликовая тройная газонокосилка Shanks середины 1920-х годов.

Джонатан, который начал возиться с техникой вместе с отцом еще в 10 лет, поклялся сохранить и даже пополнить собрание. «Сложнее всего следить за тем, чтобы они не заржавели. Я очень горжусь коллекцией, это частичка британской истории. Каждый раз, когда я вхожу в дверь, они напоминают мне об отце», — рассказал британец.

#наследство #садоводство
