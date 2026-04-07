После долгого перерыва в карьере, вызванного радостными событиями в личной жизни, 53-летняя Кэмерон Диас вновь оказалась в центре внимания. Актрису застали врасплох папарацци во время её непринуждённой прогулки по Нью-Йорку, где она наслаждалась моментом в компании своего любимого мужа, талантливого музыканта Бенджи Мэддена. Что поразило многих, так это её абсолютно естественный вид – Кэмерон была практически без макияжа, демонстрируя свою природную красоту.

Счастливая семейная жизнь

Кэмерон и Бенджи, участник известной рок-группы Good Charlotte, являются образцом крепкого союза, их брак длится уже около десяти лет. Вместе они воспитывают двоих чудесных детей, что стало для актрисы настоящим счастьем. Впервые Диас ощутила радость материнства в 47 лет, когда на свет появилась их дочь Раддикс. А весной 2024 года семья пополнилась ещё одним членом – родился сын Кардинал. Стоит отметить, что оба малыша появились на свет благодаря суррогатному материнству. Именно ради того, чтобы полностью посвятить себя воспитанию детей, актриса на несколько лет покинула большой кинематограф. Однако не так давно она триумфально вернулась на экраны и вновь стала желанной гостьей на красных дорожках. Это возвращение, к слову, спровоцировало волну слухов о том, что Диас могла прибегнуть к услугам пластических хирургов, чтобы сохранить свою молодость.