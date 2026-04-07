Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Папа, а что, мама умирает?» Бывший муж Лерчек откровенно рассказал о переживаниях детей, пока их мать отчаянно борется с раком IV степени

Дата публикации: 07.04.2026
Артём Чекалин поделился глубоко личными деталями о том, как их общие дети переживают тяжёлую болезнь Валерии, которая сейчас проходит лечение от онкологии.

Бывший супруг популярной блогерши Лерчек, Артём Чекалин, впервые открыто заговорил о том, как их общие дети справляются с ужасной новостью о серьёзном онкологическом заболевании Валерии. Эти откровения появились в телеграм-канале Shot, и они не оставили равнодушными никого.

По словам Артёма, ситуация крайне тяжёлая для малышей. "Валерия постоянно в больнице. Детям, конечно, тяжело. Честно сказать, бывает, что плачут, переживают — особенно дочка. Говорит: "Папа, а что, мама умирает?" Когда она мне первый раз такое сказала, я сам всплакнул. Потому что всё это тяжело", — с дрожью в голосе поделился Артём. В браке с Чекалиным у Лерчек родились трое детей: одиннадцатилетние двойняшки Алиса и Богдан, а также трёхлетний Лев. Пара официально расторгла брак в июле 2024 года. Ранее Артём уже подчёркивал, что его экс-супруга остро нуждается в финансовой поддержке как для лечения, так и для обеспечения семьи.

Артём и Валерия Чекалины с детьми

Тяжёлый диагноз и борьба за жизнь

О страшном диагнозе Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, общественность узнала в начале марта 2026 года. Сразу после рождения четвёртого сына она экстренно попала в реанимацию. Там врачи выявили у неё рак желудка четвёртой стадии, сопровождающийся метастазами, поразившими лёгкие, позвоночник и ноги. Сейчас Валерия проходит интенсивный курс химио- и лучевой терапии в государственном онкологическом центре, отчаянно борясь за свою жизнь.

Бизнес на фоне болезни и вопросы к диагнозу

Несмотря на критическое состояние здоровья, Лерчек в конце марта объявила о запуске совершенно нового бизнес-проекта — собственной линии уходовой косметики. Компанию зарегистрировала мать блогерши, в то время как сама Валерия активно участвовала в процессе запуска, находясь под домашним арестом. Жених блогерши и отец её младшего ребёнка, аргентинец Луис Сквиччиарини, подтвердил, что даже в столь непростых условиях она демонстрировала удивительную вовлечённость в создание бренда. Эта новость, вкупе с появившейся в интернете информацией о том, что Валерию, якобы, видели в элитном фитнес-клубе, лишь подогрела сомнения тех, кто ставит под вопрос реальность её диагноза.

Лерчек и Луис Сквиччиарини

Фото: lerchek, imlu, lerchekfamilylife/Instagram

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео