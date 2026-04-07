Актриса Румер Уиллис вновь оказалась в эпицентре бурных обсуждений, опубликовав в соцсетях видео, где она нежно кормит грудью свою трёхлетнюю дочь Луэтту. Этот поступок вызвал настоящую бурю эмоций, разделившую интернет-пользователей на два лагеря. В своём посте 37-летняя Румер чередует кадры кормления с фрагментом, где другая женщина решительно заявляет о важности отстаивания личных границ. Подпись к ролику от Румер звучала так: "Когда кто-то начинает осуждать мои методы воспитания детей".

Несмотря на волну поддержки от одних пользователей, значительная часть аудитории обрушилась на Румер с критикой. Некоторые комментаторы были возмущены не столько самим грудным вскармливанием, сколько публикацией "интимного контента" в публичном пространстве соцсетей. Другие же выразили недоумение, полагая, что трёхлетний ребёнок, уже вполне способный справиться со стейком, давно не нуждается в материнском молоке. Ещё одной распространённой точкой зрения стало убеждение, что в этом возрасте малышу необходимо начинать процесс психологического отделения от матери, а длительное грудное вскармливание может быть проявлением нерешённых комплексов самой Румер. Вот лишь некоторые из острых комментариев, оставленных под постом:

"Публикуя свои личные моменты с дочерью, вы делаете так, чтобы это касалось каждого" "Эта непо-беби оправдывает свои странности. Продолжай инфантилизировать своего ребёнка" "Ребёнок уже умеет жевать стейк. Пора прекратить грудное вскармливание" "Вы когда-нибудь слышали о стакане?"

Необычные привычки Румер

Это, к слову, далеко не первый раз, когда Румер Уиллис привлекает к себе внимание из-за поступков, выходящих за рамки общепринятых норм. Например, совсем недавно она шокировала подписчиков, признавшись в соцсетях, что до сих пор с удовольствием принимает ванну вместе со своими сёстрами.

Жизнь матери-одиночки

Отцом маленькой Луэтты является певец Дерек Ричард Томас, с которым Румер состояла в браке с 2020 по 2024 год. После развода Румер часто делится своими переживаниями и опытом, рассказывая о сложностях жизни в статусе матери-одиночки. Так, в феврале этого года она выложила в своих сторис видео, подробно описывающее её насыщенный распорядок дня: домашние дела, забота о себе и, конечно же, о дочери. Тогда Румер откровенно написала: "Я работаю на четырёх разных работах, чтобы обеспечить свою дочь". Она подчеркнула, что является единственным кормильцем в семье и не получает финансовой помощи ни из трастового фонда, ни от родителей. Актриса также добавила, что "прекрасно осознаёт" свои "привилегии в жизни" и не привыкла жить, "рассматривая поддержку семьи как запасной вариант".

Семья Уиллис-Мур

Напомним, Румер является старшей из трёх дочерей звёздной пары Брюса Уиллиса и Деми Мур. Их брак продлился 13 лет и завершился разводом в 2000 году. В 2009 году Брюс Уиллис снова связал себя узами брака с фотомоделью Эммой Хеминг, которая на 23 года моложе его. В этом союзе у актёра родились ещё две дочери. К сожалению, 2023 год принёс печальные новости: у Брюса Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция. Недавно супруга 71-летнего Уиллиса, Эмма, сделала душераздирающее заявление, признавшись, что морально готовится к похоронам мужа.

Фото: rumerwillis, demimoore/Instagram