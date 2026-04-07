Скончался Адриано Гольдшмидт: мир моды прощается с «крёстным отцом денима» и создателем Diesel 0 116

Lifenews
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скончался Адриано Гольдшмидт: мир моды прощается с «крёстным отцом денима» и создателем Diesel

Известный итальянский модельер, подаривший миру культовый бренд Diesel и навсегда изменивший джинсовую моду, скончался в возрасте 82 лет.

Мир моды скорбит: 5 апреля на 83-м году жизни не стало Адриано Гольдшмидта, легендарного итальянского модельера, которого по праву называли «крёстным отцом денима». Основатель культового бренда Diesel ушёл из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, как сообщает издание WWD.

Начало пути и Diesel

Родившись в 1944 году в живописном Триесте, на северо-востоке Италии, Адриано сначала грезил о карьере профессионального лыжника. Однако судьба распорядилась иначе: в 1974 году он решительно ворвался в мир моды, дав старт своему первому джинсовому бренду Daily Blue. Всего через несколько лет, объединив усилия с талантливым итальянским предпринимателем Ренцо Россо, Гольдшмидт запустил Diesel – компанию, которой было суждено стать одним из гигантов рынка денима. В 1980-х его гений проявился в создании Genious Group, объединившей под своим крылом такие бренды, как Diesel и Replay. Адриано также активно участвовал в становлении и развитии множества других знаковых проектов, среди которых Goldsign и премиальная линия Gap 1969.

Адриано Гольдшмидт

Вклад в премиальный деним

В 1993 году этот выдающийся дизайнер стал соучредителем Agolde, а в 2000 году, объединившись с Юлом Ку в Лос-Анджелесе, основал бренд AG Adriano Goldschmied. Именно благодаря этому проекту джинсы начали восприниматься не просто как повседневная одежда, а как настоящий премиальный продукт. Кроме того, Гольдшмидт активно сотрудничал с легендарным французским домом Chloé, внося свой вклад в инновации в области переработки джинсовой ткани.

Наследие

Адриано Гольдшмидт оставил после себя любящую семью: жену Микелу и дочерей Сару, Марту и Гленду.

Фото: adrianogold/Instagram

