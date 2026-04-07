В американском школьном учебнике президента США Дональда Трампа сравнили с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Newsweek.

Обозреватель New York Post и Fox News Кароль Маркович поделилась в социальной сети X страницей из учебника по политике США, который ей показала ее двоюродная сестра-подросток.

«Трамп идеологически похож на Гитлера, а [сенатор США] Берни Сандерс чуть левее от центра», — написала журналистка, прикрепив к публикации диаграмму из учебника.

Согласно учебнику, Трамп находится в правом верхнем углу политических координат — справа от Гитлера и чуть ниже него по уровню «авторитаризма». Среди авторитарных левых указаны бывшие руководители СССР и Кубы Иосиф Сталин и Фидель Кастро, а среди авторитарных правых — сенатор США от штата Техас Тед Круз, экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Джордж Буш-младший.

Американский миллиардер, создатель соцсети X Илон Маск также прокомментировал диаграмму из этого учебника. «Это безумие», — написал он.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс также сравнил Трампа с Гитлером. Он отметил, что американский лидер ведет себя в иранском конфликте подобно лидеру нацистской Германии, который был воодушевлен своими победами в начале Второй мировой войны.