В свои года эта бабуля держит президента на коротком поводке.

13 апреля ей стукнет 73. Бриджит - жена нынешнего французского президента Эммануэля Макрона. Итак, что же нам об этой французской дамочке-то известно?

Бриджит (Brigitte - Бриггитта) появилась на свет в городке Амьен на севере Франции. В многодетной семье местного состоятельного кондитера Жана Тронье - была его аж шестым и последним ребенком.

Наша героиня выросла в большом достатке - вспоминала, что за хорошие оценки родители дарили ей золотые сережки. И, кстати, отличалась довольно-таки миловидностью в юности. Впервые Брижит пошла под венец еще в 1974-м году. За три года до рождения собственно второго ее супруга - Макрона. Тогда избранником еще 20-летней мадмазель Тронье стал богатый 23-летний банкир и финансист Андре-Луи Озьер. Кстати, Брижит тогда взяла его фамилию. И на следующие тридцать лет звалась именно мадам Озьер.

В этом браке у нашей героини родилось аж трое детей - сын Себастьян, дочери Лоранс и Тифэн. Отмечу между прочим, что Себастьян и Лоранс сверстники Макрона - родились в 1975-м и 1977-м гг. А вот Тифэн даже младше - появилась на свет только в 1984-м.

Любопытно, что сидеть дома как курица и нянчить детей Брижит не пожелала. И в начале 1990-х пошла работать учительницей в школу. Начала преподавать детям французский и латынь. А одним из ее молодых учеников оказался тот самый Эммануэль Макрон, которому на момент встречи с учительницей едва исполнилось пятнадцать лет.

Официальные французские СМИ поют, что юный Эммануэль в 1993-м году просто без ума втюрился в свою 40-летнюю учительницу. И пронес эту странную любовь аж до самого 2006-го года, когда и предложил ей руку с сердцем.

В 2007-м году парочка скрепила узы фиктивного брака.

Кстати, неясно, почему Брижит вдруг развелась в середине 2000-х годов со своим мужем. И куда он потом таинственно пропал? Почему так внезапно умер и был похоронен в условиях секретности?

Есть мнение, что французские спецслужбы просто жестко надавили на банкира. Сделали мсье Озьеру крайне завидное финансовое предложение. А затем и вовсе его ликвидировали от греха подальше. Но это лишь версия...