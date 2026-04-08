По данным источников, близких к певице, речь идёт о её роскошных апартаментах в Филипповском переулке. Это внушительная пятикомнатная квартира площадью 303 квадратных метра, расположенная в престижном районе Арбата. До метро "Кропоткинская" отсюда всего несколько минут пешком, а из окон открывается великолепный вид на храм Христа Спасителя. Интересно, что на том же этаже находятся апартаменты Филиппа Киркорова. По оценкам риелторов, аналогичные объекты в этом элитном доме могут стоить до полумиллиарда рублей (5 млн долларов).

История и особенности продажи

Завидные квадратные метры в 2004 году были подарены Пугачёвой её бывшим зятем, предпринимателем Русланом Байсаровым. До своего отъезда из России Алла Борисовна неоднократно заявляла о намерении оставить эту квартиру своему внуку Дени Байсарову. Теперь же жильё продаётся полностью меблированным – с итальянской мебелью и эксклюзивной дизайнерской отделкой. Потенциальных покупателей предупреждают: во время показов фотографировать запрещено.

"Уже начались закрытые показы "для своих", — заявили в окружении певицы.