Грузинка Софи Беридзе, которая последние месяцы называла Латвию своим домом, пережила серьезный удар — ее виза аннулирована, о чем транс-девушка сообщила у себя в социальных сетях.

Софи указала, что не собирается молча собирать чемоданы и уезжать, она будет бороться до конца.

«С сегодняшнего дня мне аннулировали визу и я - нелегалка в Латвии. Я потратила огромное количество денег, времени и кучу своих ресурсов для того, чтобы как-то успеть здесь легализоваться. Я также сняла здесь квартиру», — рассказала она.

Аннулирование визы было неожиданным событием.

«Я сегодня с такой небольшой «паничкой» (паникой) пошла в миграционную службу (Управление по делам гражданства и миграции) уточнить некоторые вопросы. Показала свои “крокодильи слезы”, потому что реально в очень неприятном для себя положении. Мне подсунули какую-то бумажку, сказав, что если я ее подпишу, то смогу оставаться в Латвии еще 20 дней и за это время что-то предпринять».

Софи рассказала, что может воспользоваться так называемым visa run — выехать и вернуться еще на 90 дней. Но не хочет жить на чемоданах. Она хочет легализоваться и не собирается сдаваться.

«За своею свободу, за свое право на существование я буду рвать зубами», — обещает Беридзе.

Софи также сообщила, что, если не начнется Третья мировая война, то она выучит латышский язык и получит латвийское гражданство, ну или, как минимум, ПМЖ.

Напомним, широкой публике Софи стала известна благодаря шоу «Пацанки 2» и «Топ-модель по-украински», где она выделялась яркой личностью и откровенно рассказывала о том, что родилась мальчиком, но с детства чувствовала — это не ее путь.

Переехав в Ригу, Софи быстро стала заметной фигурой, делясь в социальных сетях своей повседневной жизнью и опытом жизни в Латвии.