Современные зумеры не знают, что такое скука.

Люди, рожденные в 1970-х, отказываются жить по 10 правилам, которым почти всегда следует молодежь.

1. Работа определяет вашу личность

От многих молодых людей ожидают выбора карьеры (часто в очень юном возрасте), которая будет полностью определять их личность и человеческую сущность. Самооценка привязывается к успеху. Хотя работа с высокой целью может мотивировать, чрезмерная идентификация с карьерой часто вредит благополучию. Когда что-то идет не так или случаются увольнения, под удар попадает самоценность человека.

Учитывая, что многие люди в 70-х могли работать на менее требовательных должностях с меньшим престижем и при этом обеспечивать себя, неудивительно, что они отказывались от этого правила. Они много работали, но статус не имел такого значения, так как большинства зарплат хватало на жизнь семьи.

2. Чем больше, тем лучше

В нашем материалистичном мире молодежь часто принимает установку "больше – значит лучше". От карьеры до денег и вещей – они всегда в погоне за чем-то "крупным".

Однако люди 70-х жили по иным правилам бережливости, ценя то, что уже имеют. На них не давила необходимость постоянно следовать трендам из соцсетей.

3. Все должно быть монетизировано и оптимизировано

В отличие от простой жизни 70-х, когда хобби было способом занять свободное время, нынешнее поколение вынуждено монетизировать всё. На них давят, заставляя превращать увлечения в подработку.

Желание заработать на всём, часто продиктованное экономическими трудностями, делает жизнь менее веселой.

4. От дискомфорта нужно бежать

Дискомфорт – ключ к личностному росту. Вместо того чтобы отвлекаться на бесконечные развлечения или избегать трудных разговоров, как делает молодежь сегодня, важно развивать устойчивость.

Мгновенное удовлетворение и "мягкое воспитание" приучают современных взрослых искать комфорта у других, в то время как умение справляться с трудностями – это суперсила людей из 70-х.

5. Все должно быть удобным

От доставки еды до мгновенной стимуляции в смартфоне – молодежь стала зависимой от удобства. Это делает людей более эгоистичными и требовательными.

Десятилетия назад люди 70-х были знакомы с жесткой трудовой этикой и умением скучать. Они научились ценить искусство ожидания, что сформировало их терпение.

6. Нужно "исцеляться" от всего на свете

Люди прошлого поколения не обязательно заботились о современной культуре "исцеления". Они не становились необязательными, "защищая свой покой", и не застревали на месте из-за необходимости залечить травмы.

Они просто жили со своими эмоциями, не прибегая к "гостингу", чтобы избежать неудобного разговора.

7. Всегда следуй за своей страстью

Сегодняшняя культура поощрения "страсти" в работе часто скрыто пропагандирует трудоголизм.

Люди в 70-х спокойно брали работу просто ради заработка. Смысл жизни они находили в личном времени и семье, а не в названии должности.

8. Нужно избегать скуки

Скука невероятно важна для здоровья мозга. Как разъяснили эксперты клиники Майо, она помогает улучшить когнитивные процессы и настроение.

У детей 70-х был шанс испытать скуку без телефонов и постоянного надзора родителей, что способствовало их личностному росту.

9. Всему нужно объяснение

В современной культуре отмены молодые люди считают, что заслуживают объяснений за всё. Люди 70-х могли принимать решения и жить более частной жизнью без постоянной слежки и необходимости оправдываться.

У них была внутренняя уверенность, позволяющая принимать рост без лишних слов.

10. Успех должен быть задокументирован

Культура сравнения в соцсетях заставляет зумеров выставлять успех напоказ ради одобрения. Люди 70-х научились жить более закрыто.

Признание успеха происходило внутри них самих, поэтому они могли достигать целей без ожидания, что кто-то похлопает их по плечу.