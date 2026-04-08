Дарина Эрвин, супруга Александра Цекало, экстренно госпитализирована

Lifenews
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дарина Эрвин, супруга Александра Цекало, экстренно госпитализирована

Модель, которую часто критикуют за внешность, опубликовала фото прямо с больничной койки, рассказав о серьезном приступе аллергии.

Супруга 65-летнего продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, имя которой нередко связывают с жаркими спорами о пропаганде анорексии и использовании нашумевшего "Оземпика", оказалась в больничной палате. Модель шокировала подписчиков, опубликовав в своих соцсетях снимок прямо с больничной койки, объяснив причину – внезапный и очень сильный приступ аллергии.

"Таблетка от аллергии — главное, что ты попробовал", — написала Дарина Эрвин.

Дарина Эрвин

Под прицелом критики

Эта 34-летняя модель уже не первый год находится под шквалом критики из-за своей фигуры и смелых экспериментов с внешностью, многие считают её чрезмерно худой. Однако Александр Цекало всегда стоит горой за свою молодую супругу, решительно заявляя, что все нападки – лишь проявление зависти к её несомненному таланту и яркой красоте. Сама же Дарина относится к потоку негатива с удивительным чувством юмора, часто отшучивается в ответ на колкие замечания и продолжает радовать поклонников смелыми и откровенными фотосессиями.

Дарина Эрвин

История их союза

Стоит напомнить, что Александр Цекало и Дарина Эрвин узаконили свои отношения в 2019 году, всего через год после судьбоносного знакомства. Ради этой новой главы в своей жизни продюсер принял непростое решение о разводе с Викторией Галушкой, сестрой известной Веры Брежневой, с которой у него остались двое общих детей. Сегодня пара Цекало и Эрвин постоянно проживает в Соединённых Штатах.

