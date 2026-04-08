Шведские ученые выяснили, что долгое сидение необязательно ведет к слабоумию. Важнее то, что вы делаете, когда находитесь в этой позе. Выводы исследователей изучил «Доктор Питер».

Считается, что чем больше времени человек проводит в сидячем положении — в офисе на работе, за просмотром телевизора, во время поездки за рулем, отдыха на диване, — тем выше угроза развития деменции. Но это не совсем так. Исследователи из шведского Каролинского института и их коллеги из Австралии и Бразилии выяснили, что продолжительность сидения сама по себе не является решающим фактором, гораздо важнее то, как именно мы используем свой мозг в это время.

Ученые проанализировали данные 20 811 взрослых в возрасте от 35 до 64 лет (у 569 из них с возрастом развилась деменция), изучив их привычки, связанные с сидячим образом жизни и физической активностью. В ходе работы специалисты разделили сидячие занятия на две категории:

пассивные (умственно неактивные): просмотр телевизора, прослушивание музыки фоном, сидение в ванне;

активные (умственно стимулирующие): чтение, вязание, работа в офисе или любое другое занятие, требующее вовлеченности мозга.

Результаты исследования показали, что пассивное сидение было связано с повышенным риском развития деменции. А умственно активная деятельность, наоборот, показала защитный эффект, даже если при этом вы сидите.

Чем активнее мозг, тем ниже риск

«Каждый дополнительный час умственной сидячей активности в день был связан с четырехпроцентным снижением риска развития деменции», — отмечают авторы исследования. Примечательно, что этот эффект наблюдался независимо от времени, проведенного в пассивном сидении, и от уровня физической активности человека.

Руководитель исследования Матс Халлгрен пояснил: «Хотя все виды деятельности, выполняемые сидя, потребляют минимальное количество энергии, они различаются по степени активности мозга. То, как мы используем свой мозг, когда находимся в сидячем положении, может быть решающим фактором для будущего когнитивного здоровья».

Ученые отмечают, что не все виды малоподвижного образа жизни одинаково вредны. В пожилом возрасте важно оставаться физически активным, но также и умственно активным, особенно когда мы сидим.

Чтобы мозг работал как у молодых

Чтобы сохранить молодость мозга, ученые советуют: вместо просмотра телевизора возьмите интересную книгу или разгадывайте кроссворды, если сидите в поезде. Если вы любите слушать музыку, попробуйте составлять новые необычные плейлисты — это тоже стимулирует мозг. И в целом выбирайте занятия, которые задействуют несколько навыков одновременно.

Изучение нового. Иностранный язык или игра на музыкальном инструменте создают новые нейронные связи.

Тренировка памяти. Старайтесь запоминать списки покупок или решать простые математические задачи в уме, не используя калькулятор.

Игры вместо кино. Замените вечерний просмотр фильмов настольными играми, головоломками или видеоиграми, тренирующими логику.

Социальная активность. Содержательные беседы и групповые занятия стимулируют мозг не хуже интеллектуальных упражнений.

Главное условие — разнообразие и регулярность. Новые и сложные задания приносят больше пользы, чем привычные и рутинные действия.