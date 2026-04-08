Известная актриса Елизавета Боярская порадовала своих поклонников, поделившись трогательными снимками своего старшего сына Андрея, который заметно повзрослел. Повод для такой радости — его 14-й день рождения, который он отметил 7 апреля. В своём Telegram-канале Елизавета нежно поздравила наследника, написав: "Сегодня Андрею 14! И он скоро пойдёт получать первый паспорт! Я убеждена, что наши дети, нынешние подростки, лучше нас: чище, честнее, свободнее, дружелюбнее, добрее. Пусть ваш взрослый мир будет добрым, безопасным, радостным, созидающим, порядочным, весёлым, справедливым и процветающим! Уверена, что вам обязательно удастся сделать его именно таким, потому что вы крутые! Горжусь, люблю, восхищаюсь! Только вперёд!"

Фанаты актрисы, активно комментируя фотографии, единодушно отметили, что 14-летний Андрей поразительно похож на свою маму, 40-летнюю Елизавету, гораздо больше, чем на своего знаменитого отца, актёра Максима Матвеева.

История любви и семьи

Стоит напомнить, что Елизавета Боярская – продолжательница знаменитой актёрской династии, дочь легендарных Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Судьбоносная встреча с Максимом Матвеевым произошла в 2009 году на съёмочной площадке фильма "Не скажу". Уже через год влюблённые сыграли свадьбу. Интересно, что ради этого брака Матвеев принял решение расстаться с другой известной актрисой, Яной Сексте.

Семейное гнёздышко

Сегодня пара Матвеева и Боярской по праву считается одной из самых гармоничных и крепких в отечественном кинематографе. Вместе они с любовью воспитывают двоих сыновей: старшего Андрея, которому исполнилось 14, и младшего Григория, которому сейчас семь лет. Примечательно, что, несмотря на активную карьеру, семья предпочитает жить в Санкт-Петербурге.