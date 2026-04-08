Супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников, поделившись в социальных сетях целой серией своих подростковых снимков. Эти бесценные кадры переносят нас в её родной Еманжелинск, что в Челябинской области, где юная Ирина запечатлена в кругу семьи и близких друзей. 40-летняя икона стиля с теплотой вспомнила домашние посиделки в модных нарядах начала нулевых и беззаботный отдых на курорте в компании сестры Татьяны.

Путь к вершинам моды

Ранее Ирина Шейк, чья настоящая фамилия Шайхлисламова, уже делилась моментами своей юности. Она выросла в скромном Еманжелинске, в обычной семье, окруженная заботой матери Ольги и сестры Татьяны. Трагически, её отец ушел из жизни, когда Ирина была еще совсем ребенком. Её звездный путь в модельный бизнес начался в 2004 году с победы на местном конкурсе красоты. Уже через год молодая модель покоряла подиумы Европы и США. Всего пара лет потребовалась, чтобы она стала лицом знаменитого бренда нижнего белья Intimissimi, а затем вошла в историю как первая российская модель, украсившая обложку Sports Illustrated. Сегодня Ирина Шейк — это не просто супермодель, а настоящая живая икона мировой модной индустрии.

Личная жизнь звезды

Сейчас Ирина Шейк постоянно проживает в Нью-Йорке вместе со своей восьмилетней дочерью Леей, отцом которой является голливудский актёр Брэдли Купер. Их отношения, продлившиеся четыре года, завершились в 2019 году. До этого Ирина на протяжении пяти лет была в отношениях с легендарным футболистом Криштиану Роналду. Что касается Брэдли Купера, 51-летний актёр в настоящее время встречается с другой известной супермоделью, Джиджи Хадид, которая значительно моложе его.