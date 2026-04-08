Знаменательное событие – 18-летие их дочери Яны – вновь свело вместе Юлию Барановскую и ее бывшего возлюбленного, знаменитого футболиста Андрея Аршавина. Семейный праздник состоялся в ресторане, куда 44-летний спортсмен прибыл, чтобы лично поздравить именинницу. Трогательный снимок Аршавина с дочерью Яной стал одним из главных моментов вечера, однако для общего кадра с Юлией, матерью его детей, футболист категорически отказался позировать.

История их отношений

Их знакомство состоялось в 2003 году в Северной столице. Тогда Юлия была еще студенткой, а Андрей – подающим большие надежды футболистом "Зенита", чья звезда только начинала восходить. Годы, проведенные вместе, совпали с пиком его спортивной карьеры: Аршавин завоевал чемпионство России, стал обладателем Суперкубка УЕФА и перешел в легендарный лондонский "Арсенал". Однако в 2012 году, когда Юлия ждала их третьего ребенка, идиллия рухнула. Их разрыв стал настоящим медийным взрывом в России, спровоцированным романом Аршавина с журналисткой Алисой Казьминой. С ней он позже связал себя узами брака, но и этот союз распался, а Казьмина впоследствии столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Последовавшие за этим многолетние судебные разбирательства по поводу алиментов стали еще одной главой в их непростой истории.

Алиментные баталии

Изначально судебные процессы разворачивались в Лондоне, где Юлии удалось добиться значительных выплат – около 50% от доходов спортсмена. Тем не менее, в последующие годы Аршавин не раз обращался в суд с требованием уменьшить размер алиментов, ссылаясь на завершение футбольной карьеры и появление новых детей в других отношениях. Известно, что у Андрея всего шестеро детей, включая одного "неофициального". Совсем недавно, в январе 2026 года, Фемида вновь приняла сторону Аршавина, сократив выплаты на детей от Барановской. Причиной стало рождение ребенка у футболиста от его нынешней избранницы, Анны Петрушиной, что было расценено как "новые семейные обстоятельства".