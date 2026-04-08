Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Юлия Барановская и Андрей Аршавин: 18-летие дочери объединило, но камеры разделили

Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Бывшие возлюбленные, Юлия Барановская и Андрей Аршавин, собрались вместе ради 18-летия дочери, но сохранили дистанцию: футболист предпочел не фотографироваться рядом с бывшей супругой.

Знаменательное событие – 18-летие их дочери Яны – вновь свело вместе Юлию Барановскую и ее бывшего возлюбленного, знаменитого футболиста Андрея Аршавина. Семейный праздник состоялся в ресторане, куда 44-летний спортсмен прибыл, чтобы лично поздравить именинницу. Трогательный снимок Аршавина с дочерью Яной стал одним из главных моментов вечера, однако для общего кадра с Юлией, матерью его детей, футболист категорически отказался позировать.

Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина

Андрей Аршавин с дочерью

Дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина

Лаура Джугелия и Юлия Барановская

Юлия Барановская с дочерью и Дмитрий Борисов

История их отношений

Их знакомство состоялось в 2003 году в Северной столице. Тогда Юлия была еще студенткой, а Андрей – подающим большие надежды футболистом "Зенита", чья звезда только начинала восходить. Годы, проведенные вместе, совпали с пиком его спортивной карьеры: Аршавин завоевал чемпионство России, стал обладателем Суперкубка УЕФА и перешел в легендарный лондонский "Арсенал". Однако в 2012 году, когда Юлия ждала их третьего ребенка, идиллия рухнула. Их разрыв стал настоящим медийным взрывом в России, спровоцированным романом Аршавина с журналисткой Алисой Казьминой. С ней он позже связал себя узами брака, но и этот союз распался, а Казьмина впоследствии столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Последовавшие за этим многолетние судебные разбирательства по поводу алиментов стали еще одной главой в их непростой истории.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин с дочерью

Алиментные баталии

Изначально судебные процессы разворачивались в Лондоне, где Юлии удалось добиться значительных выплат – около 50% от доходов спортсмена. Тем не менее, в последующие годы Аршавин не раз обращался в суд с требованием уменьшить размер алиментов, ссылаясь на завершение футбольной карьеры и появление новых детей в других отношениях. Известно, что у Андрея всего шестеро детей, включая одного "неофициального". Совсем недавно, в январе 2026 года, Фемида вновь приняла сторону Аршавина, сократив выплаты на детей от Барановской. Причиной стало рождение ребенка у футболиста от его нынешней избранницы, Анны Петрушиной, что было расценено как "новые семейные обстоятельства".

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео