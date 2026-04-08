Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иван Ургант заинтриговал: команда «Вечернего Урганта» снова вместе?

Дата публикации: 08.04.2026
Известный телеведущий поделился свежими снимками в компании своих верных соратников, спровоцировав волну слухов о возобновлении легендарного шоу.

Недавно Иван Ургант порадовал поклонников, опубликовав в своих социальных сетях интригующие фотографии. На снимках бывший ведущий Первого канала запечатлен в бизнес-классе самолета вместе с коллегами по легендарному шоу "Вечерний Ургант" — Аллой Михеевой и Александром Гудковым. Кадр, который вызвал бурю эмоций, Иван сопроводил характерной для себя подписью: "Летят варикозные птицы!!!"

Разумеется, фанаты телеведущего не смогли остаться равнодушными! Мгновенно посыпались догадки: неужели это знак того, что культовое шоу "Вечерний Ургант" готовится к триумфальному возвращению на экраны? Многие пользователи соцсетей с ностальгией вспоминали программу и искренне признавались, как сильно скучают по ней и ее команде.

Творческая пауза и новые горизонты

Стоит напомнить, что до известных событий Иван Ургант блистал в качестве ведущего одного из самых рейтинговых и любимых зрителями проектов Первого канала — "Вечерний Ургант". Однако после того, как артист публично выразил свою позицию, программа была снята с эфира, а сам Ургант исчез с федеральных каналов. В настоящее время Иван Ургант не появляется на телевидеции. Его основной деятельностью стало проведение частных мероприятий и участие в эксклюзивных творческих инициативах. Совсем недавно, например, он успешно провел гастрольный тур по европейским городам, где встречался со своими поклонниками. Также Ургант продемонстрировал свой актерский талант, сыграв главную роль в киноленте Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал".

Семейные ценности

Как видно из его социальных сетей, в последнее время Иван активно проводит время в путешествиях со своей семьей. Более двух десятилетий он счастливо женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Вместе они воспитывают двух дочерей — Нину и Валерию. Помимо этого, Иван с самого детства окружил заботой и вниманием детей Натальи от ее первого брака с грузинским предпринимателем Вахтангом Куталией — сына Нико и дочь Эрику, став для них настоящим отцом.

Иван Ургант с падчерицей

Иван Ургант с дочерью

Фото: urgantcom/Instagram

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео