Недавно Иван Ургант порадовал поклонников, опубликовав в своих социальных сетях интригующие фотографии. На снимках бывший ведущий Первого канала запечатлен в бизнес-классе самолета вместе с коллегами по легендарному шоу "Вечерний Ургант" — Аллой Михеевой и Александром Гудковым. Кадр, который вызвал бурю эмоций, Иван сопроводил характерной для себя подписью: "Летят варикозные птицы!!!"

Разумеется, фанаты телеведущего не смогли остаться равнодушными! Мгновенно посыпались догадки: неужели это знак того, что культовое шоу "Вечерний Ургант" готовится к триумфальному возвращению на экраны? Многие пользователи соцсетей с ностальгией вспоминали программу и искренне признавались, как сильно скучают по ней и ее команде.

Творческая пауза и новые горизонты

Стоит напомнить, что до известных событий Иван Ургант блистал в качестве ведущего одного из самых рейтинговых и любимых зрителями проектов Первого канала — "Вечерний Ургант". Однако после того, как артист публично выразил свою позицию, программа была снята с эфира, а сам Ургант исчез с федеральных каналов. В настоящее время Иван Ургант не появляется на телевидеции. Его основной деятельностью стало проведение частных мероприятий и участие в эксклюзивных творческих инициативах. Совсем недавно, например, он успешно провел гастрольный тур по европейским городам, где встречался со своими поклонниками. Также Ургант продемонстрировал свой актерский талант, сыграв главную роль в киноленте Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал".

Семейные ценности

Как видно из его социальных сетей, в последнее время Иван активно проводит время в путешествиях со своей семьей. Более двух десятилетий он счастливо женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Вместе они воспитывают двух дочерей — Нину и Валерию. Помимо этого, Иван с самого детства окружил заботой и вниманием детей Натальи от ее первого брака с грузинским предпринимателем Вахтангом Куталией — сына Нико и дочь Эрику, став для них настоящим отцом.

Фото: urgantcom/Instagram