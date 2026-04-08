Канье Уэст неожиданно одобрил роман Ким Кардашьян с Льюисом Хэмилтоном 0 117

Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Бывший муж звезды, известный своим непростым характером, на этот раз проявил удивительное спокойствие и даже симпатию к новому избраннику Ким.

Новые отношения Ким и реакция Канье

После того как гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон публично подтвердил свой роман с Ким Кардашьян, сразу же стали известны реакции её экс-супруга, рэпера Канье Уэста. Информацией поделилось издание Page Six.

Отношения Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона вышли на новый виток: недавно спортсмен выложил в своих социальных сетях видеоролик, запечатлевший их совместную поездку на Ferrari по Токио. Это стало первым официальным признанием их связи.

"Это хорошо. Канье не задаётся вопросом "Хороший ли Льюис человек?" Он милый, умный человек и невероятный спортсмен", — поведал источник, близкий к Уэсту, уточнив, что Хэмилтон уже давно знаком с кругом общения рэпера.

Ещё в марте 41-летний гонщик составил компанию Ким и троим её детям — Чикаго, Сейнту и Псалму — во время их поездки в Токио. Тогда в интернете молниеносно разошлось видео, на котором Хэмилтон и Сейнт весело выбирают кроссовки и коллекционные карточки Pokemon в магазине.

"Канье сейчас спокоен, зная, что Льюис находится рядом с его детьми. Он доверяет ему. Он любит Ким, так что желает ей только лучшего", — добавил инсайдер.

Резкий контраст с прошлым романом

Ситуация кардинально отличалась, когда 45-летняя Ким после развода начала встречаться с Питом Дэвидсоном. "Он по-настоящему ненавидел Пита Дэвидсона", — делится источник. В тот период, когда бракоразводный процесс (официально завершившийся в ноябре 2022 года) был в самом разгаре, Канье даже выпустил музыкальный трек с прямыми угрозами в адрес комика, а в видеоклипе показал, как похищает и "хоронит" его анимированную копию. Сама Ким позднее призналась, что ей было "очень грустно" наблюдать за таким поведением бывшего мужа. Очевидно, что к Хэмилтону у Канье совершенно "другое отношение".

Инсайдер поясняет, что в тот момент 48-летний Канье был глубоко "травмирован потерей любви всей своей жизни", но теперь он "признаёт причины этой потери: он привносил слишком много хаоса в её жизнь". Сама Ким объясняла расставание его "токсичным" поведением и биполярным расстройством, выделяя как ключевые проблемы "отсутствие стабильности" и чувство незащищённости — как эмоциональной, так и финансовой. Теперь, по словам источника, Канье нашёл внутренний покой: "Он вернулся к музыке и полностью сосредоточен на позитиве". Более того, он уже строит планы о детях со своей нынешней супругой, Бьянкой Цензори, и даже выбрал для них необычные имена.

История брака Канье и Ким

Супружество Канье и Ким длилось с 2014 по 2022 год. За этот период они стали родителями четверых детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма. Примечательно, что двое младших появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Слухи и подтверждения

Стоит напомнить, что первые слухи о романе Ким и Льюиса возникли ещё в начале текущего года, когда их заметили во время скрытного уикенда в одном из лондонских отелей. Тогда они, по слухам, прибыли туда по отдельности, чтобы избежать лишнего внимания. С тех пор влюблённую пару неоднократно фотографировали папарацци во время их прогулок в Лос-Анджелесе и Токио.

