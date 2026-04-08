Знаменитая 62-летняя актриса Лиза Кудроу, навсегда вошедшая в историю благодаря роли в культовом ситкоме "Друзья", недавно шокировала поклонников, признавшись, что на съемочной площадке её порой воспринимали как "лишнюю". Это кажется невероятным, ведь именно она первой среди звездного состава получила престижную премию "Эмми" в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале". Но, как оказалось, путь к признанию был тернист.

Закулисные сомнения

"Никому не было дела до меня. Некоторые сотрудники моего актёрского агентства просто называли меня "шестым другом", — с горечью вспоминает Лиза Кудроу в интервью газете Independent.

Моя Фиби

Актриса также раскрыла неожиданные детали о своей знаковой героине, эксцентричной Фиби Буффе, подчеркнув, насколько сильно она отличалась от неё в реальной жизни. "Поначалу Фиби была очень-очень далека от меня. Приходилось прилагать много усилий, чтобы оправдать то, что она говорила и делала: это было весело. За десять лет во мне немного проявились её черты характера", — поделилась Лиза Кудроу, намекая на то, что за годы съемок персонаж оставил свой отпечаток и на ней самой.

Вечная легенда "Друзей"

Помимо неподражаемой Лизы Кудроу, в золотой состав "Друзей" входили такие талантливые актеры, как Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Для большинства из них этот сериал стал настоящим трамплином и одной из самых ярких вершин в карьере. Впервые "Друзья" появились на экранах в 1994 году на канале NBC и десять сезонов удерживали миллионы зрителей у экранов, навсегда закрепив за собой статус эталона жанра ситкома.