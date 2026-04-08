Путешествие в Большое Яблоко

Двенадцатилетние Гарри и Лиза, звёздные близнецы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, отправились вместе с отцом в захватывающее путешествие в Нью-Йорк, оставив позади привычный Кипр. 49-летний шоумен активно делится в своих социальных сетях яркими моментами их американских каникул, показывая, как весело они проводят время в бурлящем мегаполисе.

Шутливый комментарий Гарри

Семейство Галкиных наслаждается прогулками по Манхэттену, исследуя знаковые места. Гарри, например, запечатлел папу на фоне легендарного Эмпайр-стейт-билдинг. Но самый забавный момент случился, когда сын Галкина* не смог удержаться от шутки по поводу внешнего вида отца, который, к слову, в последнее время активно обсуждается. "Ты доплыл с Кипра", — заявил Гарри в видео, намекая на обтягивающую спортивную форму, выбранную Максимом для прогулки.

Новый образ Максима Галкина: "Краш года"?

К слову, Максим Галкин в последнее время переживает настоящий бум популярности в соцсетях, и всё благодаря кардинальной смене имиджа! Он отрастил стильную бороду, полностью обновил гардероб и теперь с удовольствием демонстрирует свои бицепсы в Instagram. Неудивительно, что интернет-пользователи окрестили его новым "крашем", а его трансформацию — "преображением года". Кажется, шоумен в полной мере наслаждается этим вниманием, регулярно публикуя всё более смелые снимки.

