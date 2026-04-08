Марина Зудина поделилась трогательными архивными снимками дочери Марии в честь её 20-летия: «Благодарна твоему папе!» 0 161

Lifenews
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марина Зудина поделилась трогательными архивными снимками дочери Марии в честь её 20-летия: «Благодарна твоему папе!»

Известная актриса Марина Зудина душевно поздравила свою дочь от Олега Табакова, Марию, с юбилеем, опубликовав редкие семейные кадры в соцсетях.

Известная актриса Марина Зудина, которой сейчас 60 лет, душевно поздравила свою дочь Марию, рождённую в браке с великим Олегом Табаковым, с 20-летием. В своём аккаунте в Instagram она поделилась серией трогательных фотографий, запечатлевших Марию в разные периоды её жизни, в том числе и редкие моменты с её покойным отцом.

"20 лет счастья рядом с тобой! Немного грустно, что так быстро летит время и у тебя уже своя взрослая жизнь... Ты моя радость, моя нежность, моя мудрость, моё счастье! Бесконечно люблю и благодарна Господу и твоему папе, что подарили мне тебя! С днём рождения, родная! Цени каждый миг жизни!" — написала Зудина.

Олег Табаков и Мария Табакова

Мария Табакова

Мария Табакова

Марина Зудина и Мария Табакова

Марина Зудина и Мария Табакова

Мария Табакова

Мария Табакова

Марина Зудина и Мария Табакова

Марина Зудина и Мария Табакова

Мария Табакова

Мария Табакова и Марина Зудина

Мария Табакова

Павел Табаков, Мария Табакова и Марина Зудина

Мария Табакова

Мария Табакова

Марина Зудина и Мария Табакова

Мария Табакова

Мария Табакова и Марина Зудина

История любви и семья

Мария является младшим ребёнком в семье Олега Табакова и Марины Зудиной. Их история любви началась, когда юная Марина, едва достигнув 16-летнего возраста, поступила на курс Табакова в ГИТИС. Романтические чувства между ними вспыхнули, когда Зудиной исполнилось 18 лет, при этом Олег Павлович, которому тогда было 48, ещё состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, от которой у него было двое детей – Антон и Александра. На протяжении почти десятилетия пара тщательно скрывала свои отношения. Лишь в 1994 году Табаков оформил развод с первой супругой. В марте 1995 года, уже находясь на пятом месяце беременности, Марина и Олег Павлович заключили брак. Это была скромная церемония без лишней помпы, свидетелей и свадебного наряда. Их разделяла значительная разница в возрасте – 30 лет. Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года, дожив до 82 лет.

Дети и внуки

Помимо Марии, у Марины Зудиной и Олега Табакова есть ещё сын Павел, который, подобно своим знаменитым родителям, выбрал актёрскую профессию. В 2021 году Павел и актриса Софья Синицына стали родителями дочери по имени Мия, хотя их пути разошлись ещё до её появления на свет.

Источники фото: аккаунт Марины Зудиной в Instagram.

