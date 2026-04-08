Икона стиля и блистательная актриса позируют в роскошных нарядах от Prada, подогревая интерес к выходу сиквела культовой киноленты.

Новый выпуск Vogue встречает читателей с невероятным дуэтом: Мэрил Стрип и Анна Винтур, легендарная фигура в мире моды, позируют вместе. Их совместная фотосессия приурочена к долгожданному выходу второй части культового фильма "Дьявол носит Prada", где Стрип блестяще воплотила образ Миранды Пристли, прототипом которой послужила сама Винтур. Эти две выдающиеся 76-летние женщины предстали перед камерой легендарного фэшн-фотографа Энни Лейбовиц, демонстрируя изысканные наряды от ведущих домов моды, таких как Prada (в том числе на обложке), Chanel, Loro Piana, Dolce & Gabbana и Manolo Blahnik.

Тем временем, в Мехико уже состоялась долгожданная премьера "Дьявол носит Prada 2", где картину лично представили публике исполнительницы ключевых ролей — Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Сюжет продолжения

В новом фильме, являющемся продолжением культовой мелодрамы начала 2000-х, мы вновь встречаем бескомпромиссную редакторшу модного глянца Миранду Пристли (в исполнении неподражаемой Мэрил Стрип). Спустя двадцать лет её пути пересекаются с бывшей помощницей Эмили (Энн Хэтэуэй), которая за это время успела возглавить конкурирующее издание. Интрига обещает быть захватывающей!

Источники фото: Annie Leibovitz, 20th Century Fox Film Corporation.