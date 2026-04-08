«Мы тебя очень любим»: сыну Жанны Фриске исполнилось 13 лет, и семья обратилась к нему публично

Дата публикации: 08.04.2026
7 апреля особенная дата для семьи Жанны Фриске — её единственный сын Платон отмечает день рождения. Мальчику исполнилось 13 лет.

Певица стала мамой всего один раз: Платон появился на свет в апреле 2013 года. Его отцом является телеведущий Дмитрий Шепелев. Пара прожила вместе около четырёх лет, оставаясь в гражданском браке до самой смерти артистки, которая ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В день рождения подростка внимание к нему вновь оказалось приковано — пусть и без его личного участия в публичном пространстве. Первой с поздравлением выступила тётя мальчика, сестра Жанны Наталья Фриске. В своём личном блоге она поделилась архивным снимком Платона и оставила трогательное обращение.

Фото: соцсети.

«Любимый наш мальчик, с днем рождения! Мы тебя очень любим!» — написала Наталья, не скрывая тёплых чувств.

Однако, как отмечают близкие к ситуации источники, сам Платон, вероятно, не сможет увидеть это поздравление напрямую. После смерти Жанны отношения между Дмитрием Шепелевым и её семьёй серьёзно испортились. Телеведущий принял решение ограничить общение сына с родственниками по материнской линии — бабушкой, дедушкой и тётей.

Сейчас Дмитрий Шепелев живёт в новой семье. Он женат на Екатерине Тулуповой, и в 2021 году у пары родился сын Тихон — младший брат Платона.

Несмотря на сложные обстоятельства, родственники Жанны Фриске продолжают помнить о мальчике и не упускают возможности публично выразить свою любовь и поддержку.

Читайте нас также:
